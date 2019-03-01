排到爆！弟弟出3神獸刷小怪　他盯寶可夢機台驚「啥魔力？」網：重點是卡

▲網友逛街發現超多人在排寶可夢機台。（圖／翻攝PTT）

網搜小組／綜合報導

請繼續往下閱讀...

「寶可夢機台到底為什麼那麼熱門？」最近就有網友出門逛街時，發現一種精靈球造型的機台不分時段、不分年紀，總圍著一大堆人乖乖排隊遊玩，卻始終無法理解魅力何在。

網友日前在PTT發文，表示在地下街閒逛時，發現一台寶可夢遊戲機大排長龍，有位小弟弟玩得相當入迷，旁邊坐著媽媽陪伴，「你只是刷個小怪，有需要派3隻神獸嗎？」他在仔細看了幾眼，驚訝發現這玩家可不簡單，從小弟媽媽手上拿著的收集冊來看，「應該是沒缺幾隻」。

他覺得無法理解，印象中這寶可夢機台已經出好多年了，每次看都還是大排長龍，「詭異的是玩家年齡層從5歲到95歲都有」、「另外一台沒拍到照，是一個阿北在玩，看似堵到神獸了。」網友觀察，玩家都會很有禮貌的排隊等著玩，過年時還常常看到「寶可夢硬幣」斷貨，也能看到阿伯、弟弟跟大學生互相交換，「這機台到底有啥魔力啊？」

▲有媽媽現身說法，兒子超沉迷這款遊戲。（圖／翻攝爆廢公社）

無獨有偶，去年底有媽媽在「爆廢公社」貼出類似的疑問，「這機台到底有何魔力？」她說，每次去總能看到很多人喜歡玩，長長人龍大人、小孩都有，自家兒子則是為了能玩，會努力達成規定的目標，「金卡、黑卡有的一張要千元起跳......還好媽媽我只讓他玩開心的，不刻意收集！」

文章貼上網，許多網友都實際體驗過寶可夢機台的超人氣，「真的，我家附近賣場也一堆小朋友在排隊」、「為了這幾台吵架的大人小孩爸媽一堆啊，報警的都有」、「小學生真的超愛玩」、「我真的每週都排到眼神死」、「以前在賣場打工放了一台這個，曾經有客人玩到閉店還不想走」、「年度最賺的街機，超級人氣。」

▲Pokémon TRETTA目前出了5代。（圖／資料照）

此外，也有不少網友七嘴八舌討論起遊戲內容來，「好像1次30（元）會掉卡牌」、「我看還有專門收藏的盒子」、「這種街機連我這個大叔都不敢碰，很傷本的樣子」、「要老實說的話，收藏建議直接買」、「看了朋友打好多次，還是不會玩，但會掉卡片很趣味。」

本站2016年新聞〈日本原裝《神奇寶貝》對戰機台登台搶先玩〉報導，遊戲機大廠SEGA引進Pokémon TRETTA機台，遊戲一次金額為台幣30元，以尋找寶可夢、戰鬥並捕捉為主題，遊戲全程模擬寶可夢真實戰鬥過程。特別的是，遊戲畫面中捕捉到的寶可夢，將以實體卡匣的方式掉落供玩家收藏。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！