日軍遺留林園最大寶藏「駱駝山」碉堡　15公里戰備坑道深藏荒煙漫草

▲高雄林園駱駝山碉堡。（圖／戴健城授權提供，下同）



記者林彥臣／綜合報導

來去高雄觀光成為現在的熱門話題，除了高雄眾所周知的熱門景點之外，如果是熱愛地方文史或喜歡探險的民眾，二戰時期日軍遺留在林園的「駱駝山碉堡」或許會是個相當有潛力的好去處，但是也因為缺乏管理，這個日軍遺留在林園的最大寶藏，卻深藏在荒煙漫草之中。

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根據臉書社團「高雄老屋集」資訊指出，駱駝山碉堡是日軍派遣第一野戰築城隊在1944年二次世界大戰期間所建造的碉堡，當時日軍預測美軍可能會從菲律賓出兵在高屏地區登陸，緊急挖掘15公里的戰備坑道與碉堡防禦工事，為規模最大的日軍砲台。

日軍砲台外側有一廢棄的日軍磚造營房，位於咾咕石平台上，營房附近有階梯小路可上到砲台入口，此砲陣地設置兩個砲口，射口面向高屏溪，與萬丹鯉魚山的日軍砲陣地，共同扼守高屏溪的河床地。

林園資深文史工作者戴健城表示，駱駝山碉堡是日本遺留二戰軍事設施，坑道長15公里，而且砲台最多，駱駝山是古名鳳凰山的鳳山丘陵當中的其中一座山，也是清代命名鳳山縣的由來，可以得知它的特殊性。

戴健城也指出駱駝山碉堡目前所面臨的困境，駱駝山的觀光資源相當豐富，希望能夠更獲得重視，避免因為濫墾濫葬等無知行為，讓駱駝山碉堡因此荒廢，如不啟動保護恢復生機，這些古蹟遺產，傳奇地景將一一破壞消失。