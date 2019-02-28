美艦穿台海、轟6共機擾台　嚴德發火速視導北部桃園駐軍

▲國防部長嚴德發。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

美國一艘軍艦、一艘補給艦在26日穿過台灣海峽，而中共轟六型機在27日也再次進行長航訓練。對此，我國防部長嚴德發、參謀總長李喜明在28日分別代表總統蔡英文視導北部與桃園駐軍。

國防部在26日上午表示，美軍作戰艦與補給艦各ㄧ艘，於25日由我國西南海域向北航經台灣海峽；接著，國防部在27日也證實，中國轟6型機下午由中國大陸廣東沿海基地陸續出海，朝南海飛行後飛返駐地，進行例行性長航訓練。

面對美軍、共軍的迫近，國防部都對外強調，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，期間並無異常情形，請國人安心。

此外，嚴德發與李喜明28日分別代表總統蔡英文，赴北部、桃園駐軍視導，特別針對於官兵發揮聯合情監偵，密切掌握區域情勢及台海動態的辛勤付出，為保衛國家安全做最好的準備，給予肯定與嘉勉。

嚴德發表示，國軍官兵以積極地聯合情監偵作為，在「聽得到、看得見、能指揮」的原則下，發揮早期預警、即時傳遞功效，進而確實提供三軍部隊應變處置，達成守護國家、捍衛人民安全的重要職責。

嚴德發指出，聯合情監偵的各項指管作為，攸關區域情勢的演變，更直接影響國家安全；因此，不但要做到相互支援、無罅隙的標準，更應於平時注意人員多專多能的教育訓練及機動效能，俾利戰時單位功能與戰力得以具體發揮。