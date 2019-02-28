　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美艦穿台海、轟6共機擾台　嚴德發火速視導北部桃園駐軍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國防部長嚴德發。（圖／軍聞社）

▲國防部長嚴德發。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

美國一艘軍艦、一艘補給艦在26日穿過台灣海峽，而中共轟六型機在27日也再次進行長航訓練。對此，我國防部長嚴德發、參謀總長李喜明在28日分別代表總統蔡英文視導北部與桃園駐軍。

國防部在26日上午表示，美軍作戰艦與補給艦各ㄧ艘，於25日由我國西南海域向北航經台灣海峽；接著，國防部在27日也證實，中國轟6型機下午由中國大陸廣東沿海基地陸續出海，朝南海飛行後飛返駐地，進行例行性長航訓練。

面對美軍、共軍的迫近，國防部都對外強調，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，期間並無異常情形，請國人安心。

此外，嚴德發與李喜明28日分別代表總統蔡英文，赴北部、桃園駐軍視導，特別針對於官兵發揮聯合情監偵，密切掌握區域情勢及台海動態的辛勤付出，為保衛國家安全做最好的準備，給予肯定與嘉勉。

嚴德發表示，國軍官兵以積極地聯合情監偵作為，在「聽得到、看得見、能指揮」的原則下，發揮早期預警、即時傳遞功效，進而確實提供三軍部隊應變處置，達成守護國家、捍衛人民安全的重要職責。

嚴德發指出，聯合情監偵的各項指管作為，攸關區域情勢的演變，更直接影響國家安全；因此，不但要做到相互支援、無罅隙的標準，更應於平時注意人員多專多能的教育訓練及機動效能，俾利戰時單位功能與戰力得以具體發揮。

▲▼國防部長嚴德發。（圖／軍聞社）

ET快訊
快訊／「總統好！」韓國瑜返台粉絲包圍　5天星馬拚1.65億訂
18年沒調薪他拜師父門下「半年加薪+升官」網笑：靠1招變董事
廚餘桶女嬰屍案／關鍵黑衣男曝光！警鎖定新加坡情侶追緝

關鍵字：嚴德發,李喜明,國防部,國軍,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／「總統好！」韓國瑜返台粉絲吶喊　5天星馬拚經濟公布1.65億成績單

女檢撈2300萬！品德操守被列「足以楷模」　黃國昌斥：離譜

建議接機韓國瑜當面道歉　陳吉仲軟釘子：行程滿檔照顧農民

美艦穿台海、轟6共機擾台　嚴德發火速視導北部桃園駐軍

謝龍介豪語要簽50貨櫃文旦訂單　蔡英文輔選郭國文台南採蜜棗

韓國瑜對陳吉仲暴怒　林濁水：息怒！回到常識面做事！

蔡英文接見教廷樞機主教：台灣會持續做人道慈善夥伴！

2020選總統三理由　王金平：追求國家安全擺第一

桃市陸官校友會「228守護慈湖陵寢」　吃包子高喊：愛土包子

爸爸被「失蹤」⋯媽媽想自殺　楊翠談228故事：和解那日很快到來

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

《東宮》渣男主被咒孤獨終老　甜虐交加「雙結局」網暴動

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

快訊／「總統好！」韓國瑜返台粉絲吶喊　5天星馬拚經濟公布1.65億成績單

女檢撈2300萬！品德操守被列「足以楷模」　黃國昌斥：離譜

建議接機韓國瑜當面道歉　陳吉仲軟釘子：行程滿檔照顧農民

美艦穿台海、轟6共機擾台　嚴德發火速視導北部桃園駐軍

謝龍介豪語要簽50貨櫃文旦訂單　蔡英文輔選郭國文台南採蜜棗

韓國瑜對陳吉仲暴怒　林濁水：息怒！回到常識面做事！

蔡英文接見教廷樞機主教：台灣會持續做人道慈善夥伴！

2020選總統三理由　王金平：追求國家安全擺第一

桃市陸官校友會「228守護慈湖陵寢」　吃包子高喊：愛土包子

爸爸被「失蹤」⋯媽媽想自殺　楊翠談228故事：和解那日很快到來

潘懷宗／低卡或零卡飲料並非想像中安全？　五個方法帶你戒斷飲料

猿鷹戰／藍寅倫開轟無用　桃猿1比3不敵樂天

在地人宵夜首選！宜蘭羊陶臭豆腐配當歸羊肉湯

快訊／「總統好！」韓國瑜返台粉絲吶喊　5天星馬拚經濟公布1.65億成績單

UBA／台師大力克政大　笑納開季19連勝

日本環球影城全新3大表演　復活節限定小小兵樂園3月底開園

有信心拿執照！樂天國票純網銀　拼3年獲利

快訊／承諾「明天釋放印度飛官」！　巴基斯坦總理：以示和平立場

見面會才30分暴動！　崔振赫消失在觀眾席⋯納豆：找不到人

印度嗆蓋水壩斷巴基斯坦水源！北京援巴工程11年前早料到

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

山難驚動總統府！美女教練得到2..

星國訂單差點破局　李佳芬一句話..

韓國瑜不服氣　再與第3家通路商..

柯文哲再戰一日雙城　學姐透早直..

吳子嘉罵韓國瑜「草包」被告沒人..

2020選不選　韓國瑜終於回應..

韓國瑜再開砲　訂單不會自己掉到..

被陳吉仲狂酸　韓國瑜：非常沒水..

陳吉仲唱衰　韓國瑜回嗆：難道我..

經國號戰機巡弋　遭共軍導彈鎖定

韓國瑜爆氣一日4罵　痛斥陳吉仲..

吳志揚問林義雄：台灣能源政策是..

一日雙塔／柯P身體不適　調時差..

等到了！蔡英文首度曝光「辦公室..

更多熱門

相關新聞

謝龍介豪語要簽50貨櫃文旦訂單　蔡英文輔選郭國文台南採蜜棗

台南立委補選戰況激烈，無黨籍候選人陳筱諭28日找來全麻豆區里長一同掃街，國民黨候選人謝龍介則發下豪語，安排下周於麻豆代天府簽訂50貨櫃的文旦訂單，面對兩位來勢洶洶的挑戰者，民進黨候選人郭國文也請來了總統蔡英文，準備在3月1日一起採收蜜棗。

蔡英文接見教廷樞機主教：會持續做人道慈善夥伴

陳吉仲酸韓國瑜　郝龍斌：小英南向也既有

蔡英文：將提228「新報告」釐清真相

轉型正義是政黨鬥爭？蔡英文駁：內心創傷不會自然消失

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

第一次出國　他桃機撿到7碗泡麵

紅色福特佔用車庫　屋主暴怒鎖門

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

《還願》杜家「屋內藏恐怖死字」

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆了

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　韓網罵翻

送小孩校門口驚見「國際級男神」

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出媽媽心聲

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

男神搭長途巴士坐女孩旁邊：肩膀借一下

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面