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陸海軍建軍70周年　4月23日將舉辦「多國海軍活動」

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▲▼遼寧艦離開船廠。（圖／東方IC）

▲遼寧艦離開船廠返回青島母港。（圖／東方IC）

記者魏有德／綜合報導

今年是中國大陸海軍建軍70周年，國防部發言人任國強今（28）日在記者會上宣佈，將於4月23日在山東青島舉行中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動。據了解，除遼寧號日前已啟程返回青島母港，為即將到來的「海軍建軍70週年紀念活動」進行準備外，日本也曾表態或派海上自衛隊船艦參加。

▲▼大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強 。（圖／翻攝自大陸國防部官網）

▲大陸國防部發言人任國強 。（圖／翻攝自大陸國防部官網）

任國強表示，今年4月23日是中國人民解放軍海軍成立70周年紀念日，經中央軍委批准，屆時將在山東青島舉行中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動。

此前，大陸首艘航母遼寧號進廠升級改造，經過約9個月的工程，24日在數艘拖船的協助下駛離大連造船廠，進行返廠升級後的第二次海試。外媒報導推測，海試結束後，該艦可能是要返回青島母港，準備參加4月舉行的閲艦式。

▲日本海上自衛隊護衛艦「霧雨號」。（圖／翻攝大陸網站）

▲日本海上自衛隊護衛艦「霧雨號」。（圖／翻攝大陸網站）

隨著日本首相安倍晉三去年訪華，中日緊張關係逐漸趨緩，日本《共同社》也曾報導，日本政府正在考慮安排派遣海上自衛隊船艦參加山東青島外海舉行的國際閱艦式。如果確定成行，將是日本海上自衛隊艦艇自2011年後再度訪問大陸。

此外，對於中日防務關係推進，任國強表示，今年2月19日至21日，兩國防務部門在日本東京舉行海空聯絡機制直通電話專家組磋商，雙方一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話進程，充分發揮機制作用，促進兩國防務關係向前發展。
 

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關鍵字：海軍,遼寧號,航空母艦,海上自衛隊,建軍70周年

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