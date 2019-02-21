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解放軍34天南海大練兵　實測海、空、火箭軍聯合部隊指揮能力

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軍武中心／綜合報導

解放軍在1月16日開始的為期34天任務中，於南海和中西太平洋進行了為期一個月的聯合演習，其中包括了海軍、空軍、火箭軍。一名軍事觀察家指出，這些演習表明了解放軍要測試戰時的指揮系統，並加強在南海的導彈防禦。

▲▼合肥號導彈驅逐艦。（圖／百度百科）

▲「合肥號」導彈驅逐艦。（圖／百度百科）

據《南華早報》報導，根據南海艦隊的一份聲明，許多最新型的戰艦都投入了此次的演習中，包括了「合肥號」導彈驅逐艦、「運城號」導彈護衛艦、「長白山號」船塢登陸艦以及「洪湖號」遠洋綜合補給艦等。

聲明指出，為了模擬真實的戰況，演習沒有預先計畫的情景，也沒有提前通知，所以任何指揮命令和程序都是在實戰情況之後發生的，「這次的培訓使我們加深了對海上系統作戰現況的認識，並提高了我們的作戰能力。」

一位不具名近解放軍人士透漏，因其中一個項目涉及導彈防禦，火箭軍還派出了一個通信小組參加，此外，駐紮在南海島嶼上的一些部隊也參加了此次軍演。

▲▼紅旗-9防空導彈。（圖／百度百科）

▲「紅旗-9」防空導彈。（圖／百度百科）

該名人士指出，火箭軍希望永久性地在西沙永興島上部署「紅旗-9」防空飛彈以及鷹擊反艦飛彈。他也表示，解放軍尚未在南海島嶼上部署突擊武器，部分原因是因為美國經常在該區域進行空中偵查。

香港軍事專家宋忠平表示，解放軍是想藉由這些近期的軍演，將火箭軍的常規和戰術部隊與監督南海的南部戰區司令部做更好的整合。他指出，自2015年以來，解放軍就在重組指揮系統；火箭軍的核彈由中央軍委直接控制，但常規導彈部隊的武力戰時將會轉移給各個戰區指揮部。

最後，宋忠平表示，這次軍演就是在實測聯合部隊指揮的能力。

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關鍵字：南海,解放軍,火箭軍,空軍,海軍,合肥號,運城號,中央軍委,長白山號,洪湖號,宋忠平,永興島,紅旗-9,大陸軍武

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