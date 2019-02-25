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日本10月觀艦式「不邀南韓」：除非對射控雷達「有誠意回復」

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▲ P-1海上巡邏機。（圖／翻攝海上自衛隊）

▲ P-1海上巡邏機。（圖／翻攝海上自衛隊官網，下同。）

國際中心／綜合報導

防衛省海上自衛隊三年一度的觀艦式將於10月舉行。不過日本官員24日透露，由於海上自衛隊P-1巡邏機於2018年底，遭南韓海軍「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦射控雷達瞄準一事尚未解決，因此，今年已決定不邀請南韓海軍參加觀鑑式。

根據日本《產經新聞》報導，每3年舉辦一次的日本觀艦式，日本政府除了會出動許多海上自衛隊艦艇和戰機，也會邀請友好國家派遣海軍艦艇以當作「慶祝航行部隊」。不過，日本至今已向美國、澳洲、印度、新加坡，以及中國發出邀請，唯獨缺少南韓海軍。

事實上，在2018年12月20日時，日本海上自衛隊P-1巡邏機在日本海（南韓稱東海）能登半島海域執行海上警戒任務時，遭到南韓驅逐艦火控雷達照射後，日方第一時間表達強烈抗議，反遭到南韓海軍指責「低空威脅飛行」。從此之後，雙方關係逐漸趨於冷淡，日本也因為南韓的「不誠實」，決定取消海上自衛隊「出雲號護衛艦」4月出發到釜山的計畫。

▼ 出雲號護衛艦。

▲▼ 出雲號護衛艦。（圖／翻攝海上自衛隊官網）

由於觀艦式式日本海上自衛隊三年一度的重要活動，日本首相安倍晉三也將會出席。自民黨國防委員會議員表示，如果此時邀請南韓，會讓對方有種「日本決定寬恕的錯誤訊息」，除非南韓承認錯誤，否則將不會受到邀請。防衛省一位高級官員也說，如果南韓針對射控雷達一事給予「有誠意的回覆」，仍可能受邀參加，但如果持續當前的僵局，則會非常困難。

其實，「2018年國際觀艦式」於10月10日到14日在南韓濟州島舉行時，當時日本海上自衛隊以「旭日旗」作為軍艦旗引發南韓反彈，認為是二戰時期日本的侵略象徵。由於南韓間接要求撤下旭日旗，因此日本防衛大臣岩屋毅宣布不參與觀艦式。

▼ 旭日旗是日本軍所採用的軍旗，由於也是舊日本軍使用的旗幟，故有時被日本於二次世界大戰期間曾侵略的地區，視為冒犯性的圖案和日本軍國主義的象徵。（圖／翻攝自臉書／防衛省－海上自衛隊　(Japan Maritime Self-Defense Force)）

▲▼ 旭日旗是帶有紅日和旭日光芒圖案的一種旗幟，是日本軍所採用的軍旗，由於旭日旗是舊日本軍使用的旗幟，故有時被日本於二次世界大戰期間曾侵略的地區視為冒犯性的圖案和日本軍國主義的象徵。（圖／翻攝自臉書／防衛省－海上自衛隊　(Japan Maritime Self-Defense Force)）
 

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關鍵字：防衛省,觀艦式,海上自衛隊,P-1巡邏機,KDX-1,日韓要聞,國際軍武

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