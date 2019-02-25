日本10月觀艦式「不邀南韓」：除非對射控雷達「有誠意回復」

▲ P-1海上巡邏機。（圖／翻攝海上自衛隊官網，下同。）

國際中心／綜合報導

防衛省海上自衛隊三年一度的觀艦式將於10月舉行。不過日本官員24日透露，由於海上自衛隊P-1巡邏機於2018年底，遭南韓海軍「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦射控雷達瞄準一事尚未解決，因此，今年已決定不邀請南韓海軍參加觀鑑式。

根據日本《產經新聞》報導，每3年舉辦一次的日本觀艦式，日本政府除了會出動許多海上自衛隊艦艇和戰機，也會邀請友好國家派遣海軍艦艇以當作「慶祝航行部隊」。不過，日本至今已向美國、澳洲、印度、新加坡，以及中國發出邀請，唯獨缺少南韓海軍。

事實上，在2018年12月20日時，日本海上自衛隊P-1巡邏機在日本海（南韓稱東海）能登半島海域執行海上警戒任務時，遭到南韓驅逐艦火控雷達照射後，日方第一時間表達強烈抗議，反遭到南韓海軍指責「低空威脅飛行」。從此之後，雙方關係逐漸趨於冷淡，日本也因為南韓的「不誠實」，決定取消海上自衛隊「出雲號護衛艦」4月出發到釜山的計畫。

▼ 出雲號護衛艦。

由於觀艦式式日本海上自衛隊三年一度的重要活動，日本首相安倍晉三也將會出席。自民黨國防委員會議員表示，如果此時邀請南韓，會讓對方有種「日本決定寬恕的錯誤訊息」，除非南韓承認錯誤，否則將不會受到邀請。防衛省一位高級官員也說，如果南韓針對射控雷達一事給予「有誠意的回覆」，仍可能受邀參加，但如果持續當前的僵局，則會非常困難。

其實，「2018年國際觀艦式」於10月10日到14日在南韓濟州島舉行時，當時日本海上自衛隊以「旭日旗」作為軍艦旗引發南韓反彈，認為是二戰時期日本的侵略象徵。由於南韓間接要求撤下旭日旗，因此日本防衛大臣岩屋毅宣布不參與觀艦式。

▼ 旭日旗是日本軍所採用的軍旗，由於也是舊日本軍使用的旗幟，故有時被日本於二次世界大戰期間曾侵略的地區，視為冒犯性的圖案和日本軍國主義的象徵。（圖／翻攝自臉書／防衛省－海上自衛隊 (Japan Maritime Self-Defense Force)）



