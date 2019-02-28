雲端最前線／川金二會簽署河內宣言？ 中美朝韓各有盤算

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「川金二會」27日登場，相較於去年首次會面僅數小時，此會面長達2天，外界皆期待包括非核化，以及雙方簽署停戰協議有重大突破。北韓領導人金正恩與美國總統川普相繼抵達越南河內，第二次「川金會」登場，也影響著朝鮮半島未來的和平發展局勢。據韓媒報導，美朝正研究於川金會後發表的《河內宣言》中，納入「終戰宣言」內容，而有關北韓無核化前期措施，則在商討寧邊核設施檢查問題。《雲端最前線》28日邀請淡大戰研所所長李大中、軍情與航空網站主編施孝瑋、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討川金二會的互動觀察。

「川金二會」27日登場，相較於去年首次會面僅數小時，此會面長達2天，外界皆期待兩國關係能有重大突破。北韓領導人金正恩與美國總統川普相繼抵達越南河內，第二次「川金會」登場，也影響著朝鮮半島未來和平發展局勢。據韓媒報導，美朝正研究於川金會後發表的《河內宣言》中，納入「終戰宣言」內容，而有關北韓無核化前期措施，則在商討寧邊核設施檢查問題。

▲川金會。（圖／翻攝自KTV국민방송）

美國總統川普與北韓領導人金正恩27日晚間於進行第一次會談後，根據白宮提供的行程，川普與金正恩28日上午再舉行一對一談話，接著進行擴大雙邊會議，並共進工作午餐；越南當地時間28日下午2時，川金將出席共同簽署協定的儀式，川普之後將召開記者會。

川普會後透過推特表示，27日晚間在越南與金正恩進行良好的會議與晚餐，對話非常良好。川普在28日上午一對一談話前短暫向媒體發言指出，第一次峰會很成功，希望這次將與第一次一樣成功或更成功；雙方取得許多進展，而他認為最大進展是兩人關係真的很好。川普並對金正恩說，北韓有巨大經濟潛力，將會迎向極好的未來，他期待看到這樣的發展，也會幫助實現這一目標。

不過南韓《中央日報》26日引據外交消息人士表示，美朝就計畫於28日發表的《河內宣言》中，已針對重新確認無核化原則、北韓採取無核化前期措施和美國採取相應（補償）措施，以及著手未來工作協商等達成協議。

據指出，美朝正進行最後商討，擬在宣言文中加入「美朝兩國相互重新確認新加坡首腦會談（第一次川金會）上確認的無核化意志」、「北韓立即著手廢棄豐溪里核試驗場、東倉里飛彈發射場和寧邊核設施的檢查程序，美國採取相應措施，實施重啟金剛山旅遊等可行方案」、「雙方決定組建工作協商體，協議具體方案，以早日實施此次協議的措施」。

▼ 川金二會。（圖／取自白宮推特／@WhiteHouse）

此外，現還在商討於宣言文中，加入關於終戰宣言的協議內容。但據悉，考量到可能會產生撤離駐韓美軍等相關爭議，也可能用簽訂「和平協定」前一階段的「和平宣言」來代替「終戰宣言」。北韓一直要求與美國簽署終戰宣言，結束敵對關係，同時能在國際社會上成為正常國家。

北韓前駐英公使太永浩受訪時指出，金正恩此次出席，是為了讓美方解除制裁，尤其希望得以重啟開城工業園區和金剛山旅遊，作為交換條件，北韓會提出關閉寧邊的老舊核設施。「北韓是想一箭雙鵰，交出已該關閉廢棄的舊核設施，既保住核子導彈能力又解決制裁問題。」《雲端最前線》28日邀請淡大戰研所所長李大中、軍情與航空網站主編施孝瑋、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討川金二會的互動觀察。

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