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雲端最前線／川金二會簽署河內宣言？ 中美朝韓各有盤算

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新聞節目中心／綜合報導

「川金二會」27日登場，相較於去年首次會面僅數小時，此會面長達2天，外界皆期待包括非核化，以及雙方簽署停戰協議有重大突破。北韓領導人金正恩與美國總統川普相繼抵達越南河內，第二次「川金會」登場，也影響著朝鮮半島未來的和平發展局勢。據韓媒報導，美朝正研究於川金會後發表的《河內宣言》中，納入「終戰宣言」內容，而有關北韓無核化前期措施，則在商討寧邊核設施檢查問題。《雲端最前線》28日邀請淡大戰研所所長李大中、軍情與航空網站主編施孝瑋、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討川金二會的互動觀察。

「川金二會」27日登場，相較於去年首次會面僅數小時，此會面長達2天，外界皆期待兩國關係能有重大突破。北韓領導人金正恩與美國總統川普相繼抵達越南河內，第二次「川金會」登場，也影響著朝鮮半島未來和平發展局勢。據韓媒報導，美朝正研究於川金會後發表的《河內宣言》中，納入「終戰宣言」內容，而有關北韓無核化前期措施，則在商討寧邊核設施檢查問題。

▲▼川金會。（圖／翻攝自KTV국민방송）

▲川金會。（圖／翻攝自KTV국민방송）

美國總統川普與北韓領導人金正恩27日晚間於進行第一次會談後，根據白宮提供的行程，川普與金正恩28日上午再舉行一對一談話，接著進行擴大雙邊會議，並共進工作午餐；越南當地時間28日下午2時，川金將出席共同簽署協定的儀式，川普之後將召開記者會。

川普會後透過推特表示，27日晚間在越南與金正恩進行良好的會議與晚餐，對話非常良好。川普在28日上午一對一談話前短暫向媒體發言指出，第一次峰會很成功，希望這次將與第一次一樣成功或更成功；雙方取得許多進展，而他認為最大進展是兩人關係真的很好。川普並對金正恩說，北韓有巨大經濟潛力，將會迎向極好的未來，他期待看到這樣的發展，也會幫助實現這一目標。

不過南韓《中央日報》26日引據外交消息人士表示，美朝就計畫於28日發表的《河內宣言》中，已針對重新確認無核化原則、北韓採取無核化前期措施和美國採取相應（補償）措施，以及著手未來工作協商等達成協議。

據指出，美朝正進行最後商討，擬在宣言文中加入「美朝兩國相互重新確認新加坡首腦會談（第一次川金會）上確認的無核化意志」、「北韓立即著手廢棄豐溪里核試驗場、東倉里飛彈發射場和寧邊核設施的檢查程序，美國採取相應措施，實施重啟金剛山旅遊等可行方案」、「雙方決定組建工作協商體，協議具體方案，以早日實施此次協議的措施」。

▼ 川金二會。（圖／取自白宮推特／@WhiteHouse）

▲▼ 川金二會,川金會。（圖／取自白宮推特／@WhiteHouse）

此外，現還在商討於宣言文中，加入關於終戰宣言的協議內容。但據悉，考量到可能會產生撤離駐韓美軍等相關爭議，也可能用簽訂「和平協定」前一階段的「和平宣言」來代替「終戰宣言」。北韓一直要求與美國簽署終戰宣言，結束敵對關係，同時能在國際社會上成為正常國家。

北韓前駐英公使太永浩受訪時指出，金正恩此次出席，是為了讓美方解除制裁，尤其希望得以重啟開城工業園區和金剛山旅遊，作為交換條件，北韓會提出關閉寧邊的老舊核設施。「北韓是想一箭雙鵰，交出已該關閉廢棄的舊核設施，既保住核子導彈能力又解決制裁問題。」《雲端最前線》28日邀請淡大戰研所所長李大中、軍情與航空網站主編施孝瑋、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討川金二會的互動觀察。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,直播,川金會,川金二會,川普,金正恩,河內

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