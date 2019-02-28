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新光金董事會通過財報　股東權益1,446億每股淨值約11.8元

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▲▼左起為新光人壽董事吳欣儒、新光人壽總經理蔡雄繼、新光金控首席總經理黃敏義。（圖／記者李蕙璇攝）

▲左起為新光人壽董事吳欣儒、新光人壽總經理蔡雄繼、新光金控首席總經理黃敏義。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

新光金控（2888）去年第4季將元富證券納為100%持股子公司，建立保險、銀行及證券三獲利引擎經營模式。董事會已通過107年度財務報告，合併稅後淨利達104.79億元，EPS為0.89元，總資產規模逾3.6兆元，較106年底成長7.8%，合併股東權益為1,446億元，每股淨值約11.8元。

新光人壽表示，107年度合併稅後淨利約52.6億元，總保費收入達3,071億元，較106年度成長9.3%；初年度保費1,267億元，較前一年度成長14.1%。

在積極推動外幣保單及泛保障型商品之策略下，外幣保單初年度保費較106年度成長37.5%，佔整體初年度保費比重進一步提升至56.5%，未來將持續堆疊外幣保單，以降低避險成本；泛保障型商品也較前一年度成長130.3%，而負債成本也持續降低，較前一年度降低15 bps至4.08%。

投資方面，持續耕耘固定收益債券及低波動高殖利率股票，避險前經常性收益提升至4.11%，較前一年度增加13 bps，外匯避險成本雖較前一年度增加68億，但整體投資報酬率仍達3.99%，較前一年度增加7 bps。108年將持續控管避險成本、獲取穩定利差益及提升新契約價值。

新光銀行107年度合併稅後淨利約52.15億元，淨利息收益較106年度成長5.7%，股東權益較前一年度提高13.4%至595億元。107年底放款餘額為5,661億元，年度增加312億成長約6%，且放款平均利率較106年上升4 bps，而資產品質方面持續維持一定水準，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.23%及570.15%。

元富證券107年度合併稅後淨利約8.3億元，股東權益較前一年度成長6.3%達228億，每股淨值約14.5元。

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關鍵字：新光金,2888,董事會,財報,股東權益,每股,淨值,新光人壽,新光銀行,元富證券

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