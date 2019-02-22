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瞄準女性愛上網買年金險　壽險祭出16萬CHANEL經典包誘Buy　

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▲▼網路投保熱門險種以旅平險（含旅遊不便險、旅遊綜合險）、利率變動型年金險及汽機車險為主。（圖／記者李蕙璇攝）

▲網路投保熱門險種以旅平險（含旅遊不便險、旅遊綜合險）、利率變動型年金險及汽機車險為主。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

延續去年很火的退休議題及上網投保抽汽車的行銷活動加溫，帶動利變年金險熱賣。今年有壽險公司繼續加碼，瞄準女性市場再推保費滿額抽16萬元CHANEL經典包款大獎活動，再為網路投保族群帶來好康消息。

新光人壽副總經理黃明正表示，根據內部數位行銷團隊分析，女性透過網路投保購買年金險的比例高達近7成，分期繳納保費更是許多小資女精打細算下的逐夢金。

以投保新光利率變動型年金保險來說，每月繳交3,500元，且假設各年度宣告利率均為2.76%固定值作試算，到第6年末可以累積26萬6,013元。而新壽也積極經營網路投保市場，在商品區隔的行銷手法上不斷求新，去年先是首推買年金險抽汽車，今年則是要瞄準女性年金保險市場，推出上網保費滿1萬元就有機會抽獎，首期保費繳納10萬元以上更有機會抽中價值16萬元的CHANEL經典包款。

宣告利率小辭典

「宣告利率」係指保險公司於本契約生效日或各保單週年日當月宣告，並用以計算該年度年金保單價值準備金之利率。該利率係參考各公司運用此類商品所區隔資產之實際投資報酬率而訂定，並不得為負數；當月份宣告利率公布於保險公司據點與公司網站。

實際宣告利率依公司公告為準，宣告利率非固定利率，會隨公司定期宣告而改變，宣告利率之下限亦可能因市場利率偏低，而導致無最低保證。

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關鍵字：女性,上網,年金險,壽險,16萬,CHANEL經典包,網路投保,利率變動型年金險,新光人壽

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