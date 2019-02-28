陸剩3省區未淪陷　胡春華：非洲豬瘟形勢嚴峻，不能放鬆

▲東莞的工作人員把豬拖到屠房,非洲豬瘟。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟在大陸持續蔓延，至今只剩3省區未淪陷。大陸國務院副總理胡春華26日指出，「當前非洲豬瘟防控形勢仍然十分嚴峻，要進一步統一思想認識，繼續加強防控，絲毫不能放鬆」。

胡春華26日在京主持召開專題會議，部屬進一步加強非洲豬瘟防控工作。他表示，要強化防控措施、堵塞防控漏洞，有效防控處置非洲豬瘟疫情，堅決防止擴散蔓延，確保豬肉及其製品市場供應安全穩定。

▲大陸國務院副總理胡春華。（圖／CFP）

面對目前中國境內非洲豬瘟蔓延的情況，胡春華指出，「當前非洲豬瘟防控形勢仍然十分嚴峻，要進一步統一思想認識，繼續加強防控，絲毫不能放鬆」；要堅定不移落實好各項關鍵防控措施，加快實施分區防控，推進聯防聯控，降低疫情傳播風險。強化生豬調運監管，嚴格落實生豬屠宰檢驗檢疫、無害化處理等防疫要求，嚴防帶病豬肉流出屠宰場。加強加工流通環節監管，嚴格落實企業食品質量安全主體責任，加大原料管控查驗和抽檢力度，強化產品追溯調查，嚴防帶病豬肉及其製品流入市場。

針對「鑽漏洞」的單位，要依法嚴懲私屠濫宰、販賣病死豬等違法違規行為，持續保持高壓態勢。要採取有效措施穩住生豬基礎產能，保障豬肉市場供應基本穩定；要切實加強協同配合，堅決防止防控工作出現空白和漏洞，規範非洲豬瘟檢測和疫情信息發布。

根據了解，中國境內目前僅剩海南、西藏自治區、新疆維吾爾自治區3省區未傳出案例。依據農委會《動物傳染病防治條例》第45之1條規定及防檢局去年12月18日公告裁罰基準，入境旅客自越南違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元，外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕入境。

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▼截至25日大陸非洲豬瘟地圖。（圖／中央災害應變中心網站）