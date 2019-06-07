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手拎「疫區豬肉粽」傻坐甲板...海巡署端午撈到「他」　網笑噴：X這有梗！

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▲▼非洲豬瘟端午節。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室 Coast Guard）

▲超逗趣宣導讓網友都笑噴。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室 Coast Guard）

地方中心／綜合報導

端午連假第一天！臉書粉絲專頁「海巡署長室 Coast Guard」以撰寫新聞的方式大開「屈原」玩笑，藉機宣導「疫區豬肉粽」不能入境台灣，不少網友看到PO文後紛紛笑噴，直呼「這有梗！」，還有許多網友紛紛用搞笑留言狂蓋樓！

海巡署長室 Coast Guard臉書全文：

為大家帶來一則獨家消息！

今日上午本署艦隊分署第十海巡隊於馬祖外海發現一名男子身著奇裝異服、手持不明物體，於海上載浮載沉、形跡可疑。

同仁發現後立即將其救起，經詢該男表示：自己姓屈、來自楚國，日前因心情鬱悶到江邊散心，一時恍神失足落水，因江水湍急又不諳水性，已經漂流很長一段時間，不知自己身在何處。

海巡同仁進一步檢查其手持物品，係包有豬肉的粽子，且為中國大陸沿海的包粽手法，確認為「疫區豬肉粽」，海巡立即啟動防疫機制，並告知屈姓男子從疫區攜帶肉品入境初犯裁罰新台幣20萬元，如再犯直接裁罰新台幣100萬元！

屈姓男子聽聞後痛哭失聲，趁隙縱身往海裡一跳，頓時消失的無影無蹤，海巡人員立即展開救援，目前仍在搜救中，海巡署長室將持續為大家追蹤後續發展。

最後，還是要祝福大家 端午佳節愉快！

雖然政府先前就曾不斷宣導勿從疫區攜帶肉製品返台，但海巡署仍藉著端午佳節，以逗趣的方式宣導，請勿攜帶「疫區豬肉粽」！文末不忘hashtag「#疫區豬肉禁止攜入不論古人現代人#粽子裡少了豬肉這是不能被允許的」

就連海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊也來參一腳，「呼籲民眾，無論你撈到的是金粽或銀粽，千萬母湯拿，只要是從疫區來的通通都丟回去哦！！#第十海巡隊關心您」。

貼文發布5個多小時，吸引了約3700名網友按讚，狂讚「現在中央行政團隊，每個小編都hen會哦」、「活潑的政令宣導」、「X笑死，這梗噴出宇宙了」、「算你幽默」、「這有梗，超強的」。

還有網友KUSO留言「我漂向南方，別問我家鄉，沒包豬肉的粽子，擋不住憂傷～」、「等等⋯⋯救起來的話，明年是不是就沒粽子吃了？」、「這位屈先生需要諮商跟政治庇護，是不是該修個難民法惹」、「該怪異男子跳水失蹤前表示：這不知道是誰丟包給我的啊！」、「這屈姓男子是自殺死的所以要送肉粽⋯⋯⋯」。

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關鍵字：端午節,屈原,肉粽,海巡署,非洲豬瘟

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