發揮裝甲兵誠熱愛精神　裝訓部喜迎90周年隊慶

軍聞社／記者林澤廷新竹報導

陸軍裝甲兵訓練指揮部27日辦理90周年隊慶，透過各式精彩動、靜態表演，展現裝甲兵「精是」的精實戰力，活動並邀請校友、高賓及眷屬齊聚長安營區，一同歡度裝甲兵生日快樂。

上午的慶祝活動，以「輝煌90、飛輪邁進、銳不可擋、捷報佳音」為主題，首先由茶會揭開序幕，陸軍司令王信龍上將出席並致詞，他期勉全體裝甲幹部在各級幹部共同努力下，本著「誠、熱、愛」的裝甲兵傳統精神，以提升裝甲部隊戰力為使命，以「實事求是、精益求精」的部訓為感召，秉持「精是」態度，賡續為成就陸軍精實戰力而努力。

為緬懷裝甲兵前輩胼手胝足艱辛建軍的歷程，慶祝茶會中特別播放影片，結合歷史資料，呈現建軍迄今歷經的重大戰役、各時期歷史、發展現況，以及未來展望與願景，共同回顧裝甲兵的光榮歷程。

慶祝大會並安排國防部藝工隊進行精彩的演出，室外並有裝甲584旅戰鼓隊、舞龍舞獅及綜合格鬥表演，運用戰鼓快節奏打擊及精彩的格鬥戰技操演，展現裝甲部隊精實的戰力；此外，裝訓部也與北埔國中進行舞龍舞獅表演，相當吸睛，活動也安排前輩們前往模訓館進行合成化戰場觀摩，透過說明官導覽讓前輩們了解裝甲部隊的近況與遠景。

中午的餐會，則由裝甲兵前輩們以及裝訓部指揮官李少將共同切壽糕，共同祝福裝訓部生日快樂。