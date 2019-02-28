國防部推募兵制形象短片　首位女性一級艦艦長黃淑卿入鏡

軍聞社／記者葛芃欣報導

「我們的專業，很特別，很重要，得以讓國家更偉大，人民更安全；正因為專業自信，我們努力追求卓越，不敢浪費時間。」國防部長嚴德發視導部隊防務時，十分肯定部隊官兵「多專多能」的優異表現；部長認為，這就是我們募兵制推動，質跟量同時並重，尤其是質方面的一個典範，更是戰力提升、募兵制成功的一個表現。

國防部27日推出的「自信專業，追求卓越」短片，強調募兵之後，國軍更重視與鼓勵專業能力的提升，每一位執干戈的弟兄姐妹，都是「專業軍人」；例如：武昌軍艦艦長黃淑卿上校，是中華民國首位女性一級艦艦長，水下作業大隊服役14年的陳銓祐上士，擁有多項潛水證照，胡銘哲上士曾赴美參加國際潛水班，迪化軍艦從事聲納工作的黃品淳下士，則是由志願役士兵轉服，她強調，因為募兵制的推動，讓崗位上的官兵，各司其職，熟稔武器操作。

此外，空軍第三後勤指揮部鄭嘉榮士官長，從事修護工作19年，擁有飛修丙級、鉗工丙級等證照，服役於陸軍兩棲營的張志斌士官長，過去是輕艇水球世界盃國手，從事兩棲偵察工作16年，擁有潛水、救生教練證照，並考取港務局船艇執照、籃球C級裁判等證照。

國防部強調，推動募兵工作後，除了不斷加強訓練的強度、難度，更藉由服役時間長的優勢，培養志願役官兵朝向「多專多能」發展，期能因應現代化武器裝備，需要更專業，且可長留久用的志願役人力。