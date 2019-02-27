蘇花改228連假　首日清晨5時將開始塞

▲▼蘇花改在228連假，交通又面臨大考驗，蘇澳警分局成立交通快打來嚴陣以待，期能紓解大塞車。（圖／警方提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

春節9天連假才結束不久，緊接著228連假又將到來，公路總局估計這4天連假首日清晨5時，南下將開始塞！蘇澳警分局因應蘇花路廊的連假交通考驗，成立「交通快打」嚴陣以待，若有車流嚴重回堵，將出動專責警力到指定地點紓解車潮，協助用路人快速抵達目的地。

公路總局為因應228的4天連假蘇花路廊（蘇花改+蘇花公路）車潮，管制21噸以上大貨車通行，公路總該局預估28日清晨5點起，蘇花改將湧現南下車潮，3月2日午後有北上返鄉車流，提醒用路人掌握路況，避開壅塞時段。蘇花路廊禁行21噸以上大貨車時段如下：28日上午5點到下午5時、3月1日至2日上午9時至下午5時、3月3日下午1時至下午5時。

公路總局四區養工處交控中心表示，28日上午5時到下午1時，蘇花改會有一波南下車潮，3月2日中午到晚間10時有北返車流，均以出遊車潮為主，預估1天最大單向車流量約1萬3千輛次。

蘇花改蘇澳到東澳段通車1年多來，平均1天單向車流量，假日6千輛次，非假日4千輛次，2018年清明連假首日，南下單日車流量1萬7千輛次，2019年春節假期倒數第2天，即2月9日當天，北上車流衝上1萬9千輛次，締造單日新高紀錄。