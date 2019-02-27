新竹今晚「送肉粽」！路線地點曝光　「運勢低的最好迴避」

▲彰化鹿港「送肉粽」儀式。（圖／翻攝東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導

以往在鹿港地區較常聽到的「送肉粽」儀式，如今新竹也要舉辦。新竹縣慢速壘球協會理事長范光禮在臉書透露，新竹縣今(27日)晚將舉辦送肉粽儀式，而且已經跟里長確認過，訊息屬實。

▲新竹縣府附近今晚有送肉粽儀式。（圖／翻攝自Facebook／范光禮）

范光禮文中表示，27日晚上八點後在新竹縣政府附近有一場「送肉粽」儀式，路線為文義街開始，延著文采街到光明一路後左轉，接著延著光明一路再右轉縣政二路，最後到豆子埔溪上的陸橋為止。

▲新竹縣府附近今晚有送肉粽儀式。（圖／翻攝自Facebook／范光禮）

范光禮透露因為這段時間，文化里有位往生者家屬請法師送煞，所以提醒民眾迴避該路線以免接到煞氣傷擊自身。

「送肉粽」習俗盛行在彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，如果死者是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，謀害陽世生人性命，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，將其上吊的橫梁、樹枝鉅下，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊的無量大海祛煞。

▲法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／記者陳以昇攝）

而「送肉粽」儀式多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，當地也會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍，以免在「肉粽」還未化掉前遭煞氣沖身；但倘若來不及閃避，也可以側身面向民宅迴避，心中默念阿彌陀佛、地藏等等佛號，眼神避免直視；若是已經正面遇上隊伍時，就得要跟完全程，藉以表示送死者一程，回家前再去廟宇求取香火護身即可。