「舒跑加春藥」放客廳想和妻炒飯…他哄兒快睡　姪女口渴全喝光

▲小美說，睡覺時醒來看到姑丈三次。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者黃克翔攝）

社會中心／新北報導

新北市一名20歲女子小美（化名）和姑丈、姑姑同住一個屋簷下，她口渴喝完放在客廳一瓶已經打開的「舒跑」，未料裡面竟有春藥，讓她昏昏沉沉睡著。原來是小美姑丈、姑姑想親熱，他把春藥加入舒跑後要給妻子喝下「助性」，卻讓姪女誤喝，也因此吃上官司。對此，新北地檢署認為，小美身上沒驗到姑丈的DNA，加上姑姑證實飲料是要給自己喝的，對他做出不起訴處分。高檢署也駁回再議確定。

《蘋果日報》報導，事發於2018年5月某天晚間，小美回家喝下「加料舒跑」後回房間睡著時醒來三次，前兩次分別看到姑丈在陽台曬衣服及站在她床邊；她第三次醒來時，聽到站在床旁的姑丈對她說「我很後悔」，她進一步詢問原因，但因藥效發作聽不清楚。

▼男子辯稱，得知姪女喝下飲料後，怕對方發生什麼狀況，才會到姪女的房間想要叫醒她，絕無任何非分之想。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

小美姑丈事發後離家出走，並留下「對不起」的字條。小美清醒後和姑姑一起找人，怕對方有輕生念頭因此報警；此時，姑姑才透露，姑丈在舒跑裡放春藥，讓小美憤而控告姑丈下藥性侵。警方也在飲料內驗出「DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE」的不明成分，依加重強制性交罪函送小美姑丈。

男子辯稱，平常和妻子發生關係時，會以在網路上買的春藥「助性」，當天把藥加進舒跑後，就叫女兒去睡覺；後來到客廳才驚覺飲料被姪女喝光，怕對方發生什麼狀況，才會到姪女的房間想要叫醒她，絕對沒有任何非分之想。

男子的妻子也證稱，當天是她要喝掉加了藥的舒跑，卻不慎被姪女喝掉。新北地檢署認為，小美身上並未採集到男子的DNA，加上妻子的證詞，因此採信他的辯詞，做出不起訴處分。

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