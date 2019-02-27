燈會散場後獨留「末班車」及「紅背心」　網讚：偉大的藏鏡人

▲燈會外等著載紅背心的末班車。（圖／翻攝臉書屏東縣萬丹鄉交流地）

地方中心／屏東報導

2019台灣燈會截至25日為止，入園人次已突破5百萬大關，其中有許多來自海內外的國外朋友，而228連假即將到來，想必會創下另一波觀光人潮的高峰。一名網友就在臉書發文表示，每個晚上遊客散去的大門口，還停著幾輛屏東客運，這是要載穿著紅背心辛苦的工作人員的「末班車」，網友見狀紛紛留言大讚「他們是偉大的藏鏡人」。

該網友27日凌晨在臉書社團《屏東縣萬丹鄉交流地》有感而發的表示，「原來當燈會結束後，我們還慢慢走往轉運站，想著反正司機一定會載我回停車場、火車站時，還有一群人正在為明天努力，更有一群人坐在車上手握方向盤，準備載這群人安全回家。但是只要有一個遊客沒有離開，紅背心就不能離開，司機大哥更要繼續等待，希望每個人『都能因為這次燈會感到驕傲』。」

文章PO出後也引來疑似工作人員的網友留言表示，他是清潔外圍的，都要工作到深夜12點，何況示燈區內；甚至還有人表示，「昨天站崗，有遊客來跟我說聲辛苦了，瞬間有了笑容跟他們說了聲謝謝，走過路過的遊客一句感謝，都感動想哭」。

許多網友見狀也紛紛回應，「謝謝你們，真的很辛苦，好多人，屏東人我驕傲」、「屏東燈會真的超棒，屏東人的驕傲，也辛苦所有為屏東默默付出藏鏡人」、「謝謝各位默默付出的工作人員」。

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