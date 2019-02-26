色男硬要到家做客！強拉害摔溝渠毀容　辯：怕她自殺太重拉不住

▲林男酒後堅持要跟許女回家遭拒，2人爆發拉扯，害女摔落溝渠。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

地方中心／台中報導

台中一名許姓女子在卡拉OK上班結識一名40歲已婚林姓男子，2018年3月間林男到卡拉OK歡唱飲酒，結束後林男竟堅持要跟對方回家，許女不答應，2人因此爆發拉扯，許女一個重心不穩摔落梅川，造成她全身多處擦挫傷，牙齒斷裂。林男到案辯稱擔心對方自殺，但因太重拉不住才導致她摔落，台中地院事後依強制罪判林男拘役30日、過失傷害罪3個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，2018年3月23日晚間10時許，林男到許女工作的卡拉OK飲酒，結束後2人共乘計程車返回許女住處。當計程車停在許女家門口時，林男堅持要與對方一同下車，但許女不肯，並表示要原車返回潭子老家，沒想到此舉引發林男不滿，竟出手強拉對方下車。

許女下車後，2人爆發激烈衝突，許女一腳站在梅川溝渠平台上，一腳在欄杆上，堅持不肯回家。林男見狀遂上前拉她，導致對方重心不穩摔落梅川，造成她顏面、鼻口撕裂傷、頸部擦挫傷及牙齒斷裂。因2人爭吵聲驚動附近住戶，並報警處理，警方獲報趕抵現場，發現許女跌落溝渠，便立即將她救起送醫。

林男事後到案坦承2人發生爭吵，但矢口否認傷害對方，並辯稱「怕她要自殺」才出手拉她，但因許女太重，抓不回來，才讓她掉下去，但此說法遭到許女駁斥。

法官審理後認為，許女身高170公分，但欄杆高102公分，確實可以自行跨越欄杆，並重心不穩掉落，但許女與林男僅是一般朋友，不可能因此就萌生自殺念頭，顯然是林男卸責之詞。另外，林男酒後不顧對方意願，執意要到許女家，才發生拉扯，導致許女受傷，法官因此依強制罪判林男拘役30日、過失傷害罪3個月徒刑，得易科罰金12萬元。全案可上訴。

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