減肥膠囊含禁藥！單親媽網路販售吃官司　檢「不具醫藥常識」輕判

▲曾女網路販售含有禁藥的減肥膠囊。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

地方中心／高雄報導

高雄一名曾姓女子為貼補家用，向人購買減肥膠囊在網路上販售，經台中1民眾購買後因身體不適，而將減肥膠囊送檢，不料卻被驗出膠囊中含有禁藥西布曲明(Sibutramine)，隨即向上通報。高雄地院審理後，考量曾女不具醫藥常識背景，也只是將買來的膠囊轉賣，因此將她依過失販賣禁藥罪判拘役40日。

判決書指出，曾女為單親媽媽，2017年底她為了貼補家用，於是向綽號「小新」的人以1萬元購買減肥膠囊，並在臉書上以每30顆減肥膠囊售價3030元刊登販賣中藥減肥膠囊之訊息，接著再轉向拍買網站上刊登供買家下標購買。

此外，曾女為了避免拍賣網站查緝販售藥品的行為，還偽裝成販售「常效面膜」開社賣場。1名買家2018年1月24日下標購買，不料服用後卻身體不適，便立即將剩餘的膠囊送至臺中市食品藥物安全處檢驗，卻驗出該膠囊含有禁藥「西布曲明」，遂立即向上通報。

檢方調查後，確定曾女販售藥品屬實，因此將她依販賣禁藥罪起訴，但法院審理認為，曾女僅有高中學歷，且不具醫藥常識背景，對膠囊中含有禁藥也不知情，因此將她依過失販賣禁藥罪輕判拘役40日，得易科罰金4萬元。全案可上訴。

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