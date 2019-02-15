暗巷阿伯回頭一笑！下秒靈堂照片詭勾嘴角：呵呵　20歲男躲網咖整夜

▲原PO被暗巷中詭異的「呵呵伯」嚇到整晚不敢回家。（圖／示意圖，無關本案／pexels）

地方中心／綜合報導

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文分享一段他大約20多歲時的經歷，當時他在一個暗巷中遇見一位不斷詭笑的「呵呵伯」，他原以為對方只是在巷子裡尿尿，卻沒想到過沒多久就在附近的靈堂照片裡，再次看到這名「呵呵伯」，而那熟悉的呵呵聲，又再次出現在他耳邊，讓他嚇得完全不敢回家。

原PO表示，當時因為參加朋友生日聚會，酒後打算散步回家，卻在經過一個小巷子時，突然看到一位老阿伯面對牆壁不動，原本以為對方是喝多了在尿尿，卻聽到對方一直發出「呵呵」的笑聲，讓他不禁暗想「阿伯，我知道尿尿很爽，但你不要笑出聲好嗎？」當下他不以為意，只想趕快走出巷子，走沒幾步卻又聽到了一樣的「呵呵」，但詭異的是，這個笑聲卻跟剛剛聽起來的一樣近。

原PO再次聽到詭異呵呵聲後，禁不住好奇回頭去看，卻發現阿伯面對著牆壁，卻將一雙眼睛轉向他，讓他頓時感到毛骨悚然，再次加快腳步離開，而他走沒幾步，又看到有住戶在人行道設置靈堂，當下不以為意，正想快步走過時，竟然又再次聽到熟悉的呵呵聲，讓他嚇得停下腳步，結果赫然發現靈堂裡的黑白照片正盯著他看，而照片的主人竟然就是剛剛在巷子裡的阿伯，更可怕的是，照片裡的阿伯還對著他笑了，而那聲熟悉的呵呵聲，也同時出現在他耳邊。

原PO表示，當下他只能裝沒事快步離開，而當天晚上也沒有回家，找個附近的網咖待了一整晚，就深怕自己如果回家睡覺，又聽到那聲詭異的呵呵聲。

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