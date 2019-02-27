吳敦義否認「卡朱」 國民黨：「換柱」不會重演

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選，國民黨中央本週三（27日）中常會定調總統初選方案。根據討論結果，最後依照原來的「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，總統人選由7成民調、3成黨員投票決定。國民黨主席吳敦義表示，「現有制度的尊嚴一定要維持」，過去有了制度後卻產生的徵召的狀況不會重演。

面對即將到來的2020總統大選，前新北市長朱立倫率先在去年12月25日卸任後就表態參選2020總統大選，前立法院長王金平也預計在3月初宣布，國民黨主席吳敦義則是對外宣稱「在適當時機宣布」。此外，孫文學校校長張亞中、前台北縣長周錫瑋也宣布將投入黨內初選。

吳敦義27日會後受訪表示，剛才已經做成決定，發言的中常委都非常踴躍，而且都以公正無私心情跟態度提供有意義的建言，有人提議維持現有機制「73比」，有人提「55比」，也有人提折衷方案「64比」。

吳敦義接著說，最後他建議，現有制度的尊嚴一定要維持，一定要大公無私，就算要修改，也不能適用在現在要面對的情況，「所我堅持一定要維持現有比例，就是民調7成、黨員投票3成，因為維持一個現有制度，在目前在這場初選是不能做更改的」。

被問到是否在卡新北市長朱立倫？吳敦義說，「沒有這些不符合公義的那種考量，跟各種的講法，我們都考慮過了」。

至於有人提議「兩階段初選」，吳敦義說，現在沒有所謂兩階段，現在就是初選制度就是制度，過去也曾經有過有了制度以後產生徵召，那樣的過程不會重演，如果為了求勝，也會有一些制度性程序，讓獲勝的目標，能夠很自然兌現，應該是這樣子。

國民黨發言人歐陽龍會後也表示，「兩階段初選」不合邏輯，這對第一階段產生的候選人不公平，「我們難道7月還要再做一次初選嗎」，所以「兩階段初選」和「換柱」事件都不會重演。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者周宸亘攝）