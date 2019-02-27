圖／醫管系高材生！　8年級大眼妹「KMT學姐」扛副發言人

▲國民黨「青年副發言人團」。（圖／取自洪于茜臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨青年副發言人團今(27)日正式成軍，由國家政策研究基金會策略研究組副召集人黃心華、國民黨青年部代理主任蕭敬嚴與文傳會專員洪于茜等3人組成，期望藉由年輕人的新思維，為國民黨注入新活力，爭取更多年輕新力量的認同。83年次的洪于茜也被封為「KMT學姐」，將扛下部分對外發言的任務。

「國民黨副發言人on line」記者會上，文傳會副主委歐陽龍強調，三位外貌與內在兼具的生力軍為國民黨帶來新的氣象，相信他們一定能為國民黨打下一片很好的基礎，為2020選戰帶來更強的戰力。

黃心華表示，「專業淡定」是給自己接觸發言人工作的自我期許，他認為，「專業」就是相關發言要有所本，具備專業的本質；至於「淡定」，在這個時代，國家每年有1.2萬人得肺癌，但有人說我們燃燒的煤是乾淨的煤，低薪問題，有人說是大家一起做功德，在這樣的時代中，只能期許自己對外發言保持專業，內心的心境保持淡定。

蕭敬嚴則首先澄清他與歌手蕭敬騰沒有關係，他的歌聲不好，「很高興擔任發言工作不需要用唱的，只要用說的就好！」他表示，以「義正辭嚴」來tag自己，是希望工作上秉持正義、正直、正念的原則，「言所該言，為所當為」，發言內容有所依據，不會違背自己的信念與良心。他期許未來能幫助國民黨獲得更多年輕人的認同，爭取更多年輕人的投入，讓大家更相信國民黨，進而支持。

畢業於台北醫學大學醫管系，僅83年次的洪于茜說明，之所以從醫學相關領域跳到政治，大家可能覺得很「跳tone」，但她認為兩者的核心價值是雷同的，都是盡力做到讓大家有更好的生活條件；她強調，任何位置都是學習，努力做好工作的本分。

「直言不諱」，洪于茜說，這是身邊同事們對她的形容，也很符合她的個性，在文傳會工作期間，她與同事或長官討論、溝通都沒有太多顧忌，完全自由發揮，這項個人特質也將是她未來發言工作。的原則，她期許自己擔任副發言人的角色，能精準、準確地傳達黨的立場，在各項議題上，做好最完善的準備，完整地傳遞黨的主張與理念。