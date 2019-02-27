專訪／朱立倫看初選：茶壺風暴會讓提名的候選人選不上

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。前新北市長朱立倫27日在網路節目《雲端為前線》上義正嚴詞地呼籲，「茶壺中的風暴只會讓大家看不起國民黨，讓提名的候選人選不上」。

朱立倫表示，總統蔡英文民調低迷，為什麼引發人民怒吼不滿，他看到去年選後，蔡英文把鬥爭轉換到兩岸，最近提到講法是台灣要承受戰爭第一擊，企圖透過政治利益把自己民意提高；去年選舉訊息太清楚了，民眾就是經濟要好，兩岸一定要和平，不是要對抗，只要重振經濟改善兩岸關係，有這個責任，民眾就會接近你。

朱立倫以前瞻基礎建設為例，為什麼民進黨執政申請都是「YES」，國民黨都是「NO」，是不是為了明年選舉？總統想盡辦法清算鬥爭，有看過這樣的執政黨嗎？國家領導人要統合各方，創造團結力量。

談到近日國民黨初選的茶壺中的風暴，朱立倫說，這只會讓大家看不起國民黨，讓提名的候選人選不上，1124選舉的訊息，不是民眾支持國民黨，而是討厭民進黨，國民黨應該要給人感覺以民意為依歸，重振經濟和改善兩岸關係。

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