癌妻「落葉歸根」達願　夫淚：知道不樂觀，想最後努力一次

▲中醫大新竹附醫大腸直腸肛門外科主治醫師黃郁純在臉書分享一位家屬請求轉院經驗，獲得上千人按讚、 40次分享、上百則留言。（圖／翻攝黃郁純臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

有洋蔥，被讚爆！中醫大新竹附醫大腸直腸肛門外科主治醫師黃郁純在臉書分享一位家屬請求轉院經驗，獲得上千人按讚、 40次分享、上百則留言。一名丈夫為罹癌妻治療不斷在新竹台北兩地奔波，為了滿足愛妻「落葉歸根」在不斷被拒絕後找上黃醫師。黃郁純發現，病患的情況非常複雜，越後面接手的醫師，承擔的風險及壓力也越大，且按目前健保給付，可能會讓院方賠錢，與團隊討論後，仍讓病患住院治療。這位丈夫在得知妻子的心願被達成時也不禁在診間放聲大哭，「很開心可以回新竹，因為我們被拒絕過、被放棄過。」

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▲黃郁純認為，病人的情況非常複雜，經歷了三次的腹部手術、一次的電療、無數次的化療。可以想像越後面接手的醫師，所要承擔的風險和壓力有多大，按照目前的健保給付，往往吃力不討好，甚至會頂著個賠錢鬼的名號！



2月19日中醫大新竹附醫黃郁純醫師在臉書上po文，日前一位男性到她診間問「我太太在ＸＸ醫院的病歷，很多人建議我們放棄吧！我想拜託妳可以收我太太住院嗎？我知道她的病情沒有很樂觀，但是我想最後努力一次，如果不行，我也想讓太太回到新竹，有落葉歸根的意義，如果你願意，我想辦轉院到這裡。」黃醫師也認為「真的是很複雜的病歷，2016年開始，病人經歷了三次的腹部手術、一次的電療、無數次的化療。我可以想像越後面接手的醫師，所要承擔的風險和壓力有多大，按照目前的健保給付，往往吃力不討好，甚至會頂著個賠錢鬼的名號！」

黃醫師和外科部主治醫師古君平討論評估後，告知將立即協助轉診再安排電腦斷層和檢查等。此時，男人突然放聲大哭，「我真的很謝謝你們！不管結果怎樣，我和我太太都很開心我們可以回新竹了！因為我們被拒絕過、被放棄過。」黃醫師最後在臉書寫道「在診間，男人眼淚沒停過，那種長時間求助無門，突然找到浮木的心情，讓在場的人都心酸了。」目前病患已在中醫大新竹附醫住院接受治療，先生表示：「很遺憾新竹附醫成立的比較晚，但很感謝院方願意讓妻子轉院回到新竹！」

這篇po文也引起網友的迴響，「曾是家屬的我，曾經找名醫的我，真心的感激，醫生在最後也許是在醫治病人和家屬的心！！謝謝妳/你們。」、「深深的夜裡…靜靜的流淚新竹分院有了以前我沒看到的價值！」

黃醫師也感性的表示，「我以為，電視劇上演的越來越少見了，今天遇見了，讓在場所有人都很心酸...一個男人壓力獲得紓解後，放聲大哭...」。