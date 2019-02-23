華聞快遞／國務院：全面推進北京市服務業擴大開放綜合試點

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》國務院：全面推進北京市服務業擴大開放綜合試點

中國政府網22日發布《國務院關於全面推進北京市服務業擴大開放綜合試點工作方案的批复》，同意在北京市繼續開展和全面推進服務業擴大開放綜合試點，期限為自批復之日起3年。這意味著，北京新一輪服務業擴大開放正式啟動。（新華網）

《天津》天津電力2019年將投入180億元保障城市電力運行

天津進步道220千伏輸變電工程日前正式開工，這是天津地區第一座地下220千伏變電站。以此為起點，2019年，國網天津電力計劃投入共計180億元（人民幣），進一步完善電網建設，保障城市電力運行。（新華網）

《四川》1月進出口值增長22.4% 四川外貿實現「開門紅」

新年首月，四川外貿實現「開門紅」。據成都海關統計，當月全省貨物貿易進出口值達496.3億元（人民幣），同比增長22.4%，遠高於全國8.7%的進出口增速。業內專家認為，這主要是受市場多元化、春節因素影響，「春節在2月初，各企業節前搶出口，這是推動1月出口超預期的一個重要因素。」（新華網）

《福建》福建1月出口增長16.9%

福州海關指出，今年1月份，福建省外貿進出口1195億元（人民幣，下同），比去年同期增長7.4%。其中，出口779.6億元，增長16.9%，高出全國平均增速3個百分點。（新華網）

▼福建省。（圖／CFP）

《安徽》安徽展開農房建設試點工作

近日，安徽省住建廳發布了關於開展農村住房設計和管理試點工作的通知。通知提出到2020年，試點縣（市、區）建成一批可複制可推廣的示範農房，農房設計服務、工匠培訓管理等農房建設管理體系初步建立，形成可複制可推廣的農房設計和建設管理經驗。（中新社）

《北京》建立直銷信用監管合作機制

商務部新聞發言人高峰本月中稱,目前商務部已經暫停了辦理直銷相關的審批、備案等事項，正開展保健市場整治工作。在清理整頓的基礎上，將嚴格規範市場准入，建立直銷企業和主要從業人員信用黑名單制度。（中新社）

《杭城》杭城首套房貸最低上浮5%

日前，有數據顯示，2019年1月全國首套房貸款平均利率為5.66%，相當於基準利率的1.155倍，環比上月下降0.35%，連續兩個月下降。確實，早在年前，房貸利率下調的消息便賺足了購房人士的眼球。（中新社）

《上海》上海擬設立國際金融司法中心

上海金融法院21日發布《上海金融法院五年發展規劃綱要(2019-2023)》，擬設立中國法院國際金融司法(上海)中心。上海金融法院院長趙紅當日表示，《規劃綱要》對未來5年上海金融法院的發展作出全面安排。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）