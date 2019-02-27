小孩作業意外曝「爸爸去約會」！呂秋遠勸外遇家長：孩子都知道

▲家長外遇，其實小孩都知道。（圖／示意圖非當事人／翻攝pakutaso免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

知名律師呂秋遠時常談婚姻與家庭關係，他日前在臉書上貼出一張照片，一個孩子在造句作業上寫下「爸爸一直不回家，不知道是不是在約會」，他提到，其實孩子都知道爸爸媽外遇，大人不應該強迫選邊站，或是苦情逼迫，更不應該情緒勒索，因為「孩子不是任何人的救世主」。

呂秋遠提到，一位媽媽傳了這個小朋友的作業給他看，孩子的造句寫道「爸爸一直不回家，不知道是不是在約會」，其中還穿插注音，可見孩子年紀還尚小。呂秋遠表示，雖然外遇的老公不等於不好的爸爸，但是別以為孩子們不知道爸媽外遇，若是知道的話，比較成熟的孩子可能會放手，但還小的孩子可能會感到很困惑。



呂秋遠認為，要是真的發生這樣的情形，有幾項可以應對的方法，「不要嘗試跟孩子說，『我不是個好老公，不代表我不是好爸爸』。或許這是事實，但輪不到你自己說」、「不要強迫孩子選邊站，孩子是有眼睛與心的」、「被背叛的時候不要以淚洗面，孩子會非常恐慌，更不要試著要孩子同情你，孩子會非常辛苦」。也有被背叛的一方常洗腦孩子「只剩下你」的狀況，呂秋遠則覺得這讓他很不爽，因為「他們沒有義務當任何人的救世主」。

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另外，在對孩子解釋的時候也要認清楚，別一味逼孩子了解，或是將怒氣隨意發洩，「不要刻意讓孩子學習通姦、上床、墮胎，這或許是現實面，但是看到五歲的孩子跟我說，爸爸跟阿姨通姦，我還是會對媽媽很不爽，這不是他應該承受的」、「真的不要這個家了，請好聚好散，沒有什麼感情，是需要犧牲孩子來換取的」、「不要這段感情也無所謂，但是該負起的責任要擔，我說的就是錢。沒錢？沒錢還能有小三？你以為你是小武（指金城武）嗎？」

外遇的確會對家庭造成極大的傷害，尤其是有孩子的狀況下，呂秋遠則想勸誡第三者，「歷史是會重演的。一個不負責任的人，不會因為遇到真愛就變得負責任，想當年那個被拋棄的人也是他的真愛」。最後他提到，不要用錢控制小孩，小孩會一邊拿你的錢，一邊討厭你，「孩子，什麼都知道，所以真的愛孩子，就請珍惜這個家。如果你還想要的話。」

底下也有許多網友分享自己家庭因外遇或離婚而破碎的例子，讓人感嘆，「外遇最傷的受害者其實是孩子！他們正在成長，建構價值觀、人格、安全感。看了覺得很心疼⋯」、「其實孩子寧願你們離婚，也不想每天看你們吵吵鬧鬧」、「有提到孩子被媽媽要求選邊站，被迫著討厭爸爸的悲哀，覺得這篇中肯」、「小孩其實什麼都知道」、「大人真的不要情緒勒索小孩，小孩他們自己會慢慢懂大人的世界」。

另外也有網友分享自己經歷家暴外遇風波之後，自己的女兒參加攝影比賽，寫下一段話「因為有愛，才會成為一個家，真正的愛情，是家！」，讓她既感動有感慨，也讓許多網友大讚是個懂事的孩子。