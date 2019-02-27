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妻外遇死黨LINE甜稱「壞壞」　老公追問挖出還有小小王

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突發中心／綜合報導

台北市30多歲的楊姓男子相當疼愛洪姓妻子，沒想到卻在去年初發現妻子外遇郭姓死黨，甚至互傳「就是不乾淨才要你舔」等鹹濕訊息，因此起疑孩子可能不是自己的，偷偷到醫院做親子鑑定，果然被戴綠帽，氣得找死黨出來理論，結果又被告知還有另一名黃姓小王。雖然楊男對3人提告妨害家庭，但因為沒有證據證明他們曾發生性關係，台北地檢署認為罪證不足皆不起訴。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲洪女與黃男皆否認發生性關係，郭男則坦言與女方做過很多次，次數多到都記不清楚了（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

楊男指控，他與郭男是多年死黨，6年前一起認識洪姓妻子，交往後得知女方懷孕也決定負起責任結婚，之後一直努力工作帶家人出國玩；去年初妻子外出時忘記帶手機，剛好死黨傳訊息過來，他好奇看了一下，沒想到竟然看到「就是不乾淨才要你舔」、「壞壞」等曖昧又露骨的對話，這才起疑自己可能被戴了綠帽。

不過，楊男看到LINE訊息後沒有馬上提出質疑，而是偷偷到醫院進行親子鑑定，結果證明孩子果然不是自己的，氣得反過來與死黨理論。郭男見狀也不願繼續隱瞞，當場承認2014年到2018年間，曾在辦公室、摩鐵甚至是楊男的臥室與洪女發生性關係，只是最近已經沒有見面，因為女方有別的小王了。

母女,親子,小孩,兒童 （圖／達志／示意圖）

▲楊男到醫院做親子鑑定，發現孩子真的不是自己親生的。

楊男再次追查，發現這位新歡小王竟然是另一名黃姓好友，向妻子攤牌自己已經發現一切，對方僅承認孩子是在婚前懷上的，卻不肯透露生父是誰，同時極力否認與郭、黃兩人有過性關係，只是聊天內容比較大膽而已，但他不相信並決定對3人提告妨害家庭，同時協議離婚。

台北地檢署認為，楊男雖然握有妻子與郭男的鹹濕對話，卻沒有兩人發生性關係的明確時間、地點等證據，黃男的部分同樣沒有直接證據，僅憑單方面說詞實在難以認定3人有過性關係，最後依罪證不足一併予以不起訴處分。

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關鍵字：外遇,台北地檢署

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