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福利處引智能販賣機　全天供近200商品服務官兵

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福利處與來來超商簽約　推廣智能福利站服務官兵

軍聞社／記者林澤廷臺北26日電

國防部福利事業管理處26日舉行國軍智能福利站簽約儀式，與來來超商股份有限公司合作，規劃「國軍mini智能福利站」，提供手機行動等20餘種無現金支付方式，提供付款方便性，嘉惠軍榮眷。

簽約儀式上午在文化營區舉行，由福利處處長凃傳均上校、經濟部中小企業處副處長胡貝蒂與來來超商股份有限公司總經理魏國志出席簽約儀式。

凃處長表示，此次「成立國軍智能福利站」簽約儀式，引進來來超商股份有限公司ok mini智能販賣機台，打造國軍小型智能商店，提供官兵24小時之生活補給。首個站點位於國防部大直營區內，目前共設置5台，提供近200項商品，並在簽約儀式後正式啟用，未來也將持續推廣至三軍部隊。

來來超商股份有限公司總經理魏國志表示，ok mini智能販賣機臺具有可異動式軌道與三溫層系統，涵蓋一般常溫品、4度及18度商品於同一臺販賣機販售，因應部隊需求隨時調整販售品項，另配合裝設泡麵機及備有微波爐，打造一個舒適休閒餐飲空間，以滿足官兵全天候生活所需。

福利處強調，此次引進現代智能設備，期望有效提升服務效能，讓國軍官兵辛苦戰備訓練之餘，餐食仍可獲得充分補給，未來福利處也將持續與來來超商合作導入更多智能販賣機臺，進駐全國營區服務更多官兵。

福利處與來來超商簽約　推廣智能福利站服務官兵

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