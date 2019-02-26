　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

嚴德發：國軍必定能承受第一擊　迫敵奪台失敗

請按讚支持ETtoday新聞雲

嚴部長：國軍有能力、有信心　迫敵奪臺失敗

軍聞社／記者李一豪報導

針對近日地方首長「臺灣軍力撐不過2天」、「當兵浪費時間」等說法，國防部長嚴德發25日表示，國軍有能力、有信心，迫使敵人奪臺任務失敗，相關評論是汙衊國軍，對國軍並不公平，籲請多了解國軍現況。

嚴部長上午出席立法院外交及國防委員會，在會前接受媒體詢問時，作以上表示。

嚴部長指出，我國防衛作戰區分「戰力保存」、「戰力發揮」二階段，在第一階段中，國軍一定能承受第一擊，並在第二階段發揮戰力，採取反制作為；而目前8年內退伍的後備動員兵力約90萬人，常備部隊則有20萬人。

嚴部長強調，我國防衛作戰憑藉自身實力，結合國家、國防、軍事各層級的戰略、戰術、戰法，有足夠能力與信心，使敵人奪臺任務失敗，尤其國軍官兵戮力戰訓、救災任務的過程，國人有目共睹，「臺灣軍力撐不過2天」此一說法，是在汙衊國軍，有失公允。

此外，有關國防部規劃3月份在臺北港加開國防知性之旅場次，引發部分質疑，嚴部長回應表示，國防部辦理相關活動均經過評估，而去年度北部未舉辦，因此希望今年補辦1場，經立委與國防部協調，且海軍評估後認為可行，因而決定舉辦，期望藉此使民眾更加了解國軍，與政治活動或黨派無關，期望各界一同繼續支持國防。

ET快訊
白狼抬棺率眾衝立法院！嗆蘇貞昌「要死你們先死」
曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了
《還願》「恭迎慈孤觀音」招陰神！他警告：有牽扯會形成言靈
又有棄嬰！新店廚餘桶內驚見「塑膠袋裝嬰屍」　警追兇中

關鍵字：軍聞社,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

洛馬宣傳片直擊印度心房　推銷F-21模擬擊落中國殲-10

殲-10B實際戰力首度公開　1架對抗4架蘇-27取4：0戰績

火箭軍官微上線秀震撼一發　公布台海危機東風-15發射照

火箭軍官微上線秀震撼一發　公布台海危機東風-15發射照

缺乏夠力轟炸機攜帶投放　中國版炸彈之母體型遠小美俄

火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

殲-20上艦機會大增？　中船曝直線電機暗示003航母用電彈

殲-20進駐蕪湖作戰逼第二島鏈　北部戰區成下個裝備單位

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

「世界最大狙擊手」大量投入戰場！　美軍生產BLU-129精準炸彈

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

「世界最大狙擊手」大量投入戰場！　美軍生產BLU-129精準炸彈

嚴德發：國軍必定能承受第一擊　迫敵奪台失敗

提倡運動風氣　關指部「嘯傲江虎健身中心」啟用

參謀總長李喜明視導防空部隊　勉勤訓精練捍衛家園

日本10月觀艦式「不邀南韓」：除非對射控雷達「有誠意回復」

打給美國看！　伊朗120噸迷你潛艇試射巡弋飛彈

遼寧艦「調試告一段落」返回山東母港　4月亮相海軍70週年典禮　

洛馬宣傳片直擊印度心房　推銷F-21模擬擊落中國殲-10

彈性放假「不補班」、勞動節全台放？蘇貞昌：一步一步來

被浪漫櫻花包圍！阿里山花季3/9登場　超詳盡「管制措施懶人包」來了

自豪月薪5萬「比南部同儕好」！台北妹一聽回3句　他崩潰問：這樣算糞嗎

這個OO不存在！GAN技術正夯　AI造圖網站激增

「佛系」打法拚經濟？　朱立倫：若是要引起關注就直接去華府了

他胸背痛到像被刀割　高血壓引起「急性主動脈剝離」險喪命

江惠民：一錘定音！最高檢察署訴訟專組掛牌上路

一句話讓陳佩琪淚流滿面　聲明不再和柯文哲同框出席市政活動

玩《還願》被敲門聲嚇爆　陳其邁：雞母皮跟碼頭姑娘是最大收穫

人妻搖車窗喊救命！2警衝上前…一聽「毒氣擄人真相」笑了　老公秒羞愧

軍武熱門新聞

世界最大狙擊手！美軍生產BLU..

伊朗120噸潛艇試射巡弋飛彈

遼寧艦返回山東母港　4月亮相閱..

洛馬向印度推銷F21模擬擊落殲..

土耳其開除300名F-16飛官

F-21戰機亮相印度航空展

日本10月觀艦式「不邀南韓」！

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

PHL-03火箭炮10分鐘毀一..

運-20魔改空警-3000可發..

俄公布Su-35玩弄美F-18..

福衛五號對焦！清楚拍到美B-5..

陸首艘國產航母將搭載6架殲-1..

更多熱門

相關新聞

關指部「嘯傲江虎健身中心」啟用

陸軍關指部機步二營為提供官兵優質且舒適的體能訓練環境，於外木山營區建置「嘯傲江虎健身中心」，25日由關指部指揮官賴少將主持啟用揭牌儀式，期許官兵能不分晴雨，享受運動的樂趣。

參謀總長李喜明視導防空部隊

兩棲營海龍團結精誠海域殲敵

胸前釘蛙牌　海龍蛙兵通過硬漢路

海龍儲訓輕裝沙地運動磨練毅力

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

《還願》驚傳下架！赤燭包子回應了

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

Ella成功了！挑戰《你要的全拿走》飆完還不喘

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

羅志祥錄《娛百》地上撿到Bra！

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

帶寶寶去海底撈　店員秒拿嬰兒床

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面