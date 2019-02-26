嚴德發：國軍必定能承受第一擊　迫敵奪台失敗

軍聞社／記者李一豪報導

針對近日地方首長「臺灣軍力撐不過2天」、「當兵浪費時間」等說法，國防部長嚴德發25日表示，國軍有能力、有信心，迫使敵人奪臺任務失敗，相關評論是汙衊國軍，對國軍並不公平，籲請多了解國軍現況。

嚴部長上午出席立法院外交及國防委員會，在會前接受媒體詢問時，作以上表示。

嚴部長指出，我國防衛作戰區分「戰力保存」、「戰力發揮」二階段，在第一階段中，國軍一定能承受第一擊，並在第二階段發揮戰力，採取反制作為；而目前8年內退伍的後備動員兵力約90萬人，常備部隊則有20萬人。

嚴部長強調，我國防衛作戰憑藉自身實力，結合國家、國防、軍事各層級的戰略、戰術、戰法，有足夠能力與信心，使敵人奪臺任務失敗，尤其國軍官兵戮力戰訓、救災任務的過程，國人有目共睹，「臺灣軍力撐不過2天」此一說法，是在汙衊國軍，有失公允。

此外，有關國防部規劃3月份在臺北港加開國防知性之旅場次，引發部分質疑，嚴部長回應表示，國防部辦理相關活動均經過評估，而去年度北部未舉辦，因此希望今年補辦1場，經立委與國防部協調，且海軍評估後認為可行，因而決定舉辦，期望藉此使民眾更加了解國軍，與政治活動或黨派無關，期望各界一同繼續支持國防。