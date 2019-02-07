從飯店跨領域變花卉達人！他自製財報數據教農民怎麼賺錢

▲陳宏志從飯店跨領域發展成花卉達人。（圖／陳宏志提供）

記者許展溢／台北報導

在飯店業擔任高階職務超過10年的陳宏志，10多年前回到屏東竹田老家和父親一起打造「天使花園Angel Garden」，用經營、管理概念讓蘭花園由種植的一級產業，搖身一變成民眾休閒、觀光學習的六級產業，更設計農民專屬報表，用數據分析每年產量、買賣狀況，協助他們逐年改善問題，創造決優利潤。

▲陳宏志（中）今年獲全國十大模範農民。（圖／記者許展溢攝）

今年獲全國十大模範農民的陳宏志畢業於高雄餐旅大學，現在也是高雄餐旅校友會全球總會會長，他說在種文心蘭的父親10多年前退休，讓他決定返鄉利用家中土地，投入經濟價值更高的花卉作物，並以「外銷」為出發點，由於只有單一文心蘭競爭力不夠，延伸蘭花品種，採多元發展，目前主力除文心蘭 ，還有腎藥蘭和萬代蘭等。

▲陳宏志採多元發展，目前主力除文心蘭 ，還有腎藥蘭和萬代蘭等。（圖／陳宏志提供）

陳宏志說，產業以外銷為主要考量就沒有市場太小問題，加上希望能發展自我品牌到國外拓銷市場， 目前面積有3.3公頃，1年約產50萬隻各品種蘭花，出口到日本、美國和澳洲等國，每年出國引進新品種，將管理飯店思維套用在花卉經營。

「種的好不如買賣的好、賣得好要賣在需求上。」陳宏志不只讓自己更好，也在產銷班裡協助其他花農，自製財報將市場、生產數據套入，逐一分析每年產銷量，帶領大家抓住「關鍵時間」， 在產期調節時，也就是非生產季節也能產出客戶的需求，不僅如此，透過這份報表，也能清楚知道，每年哪個時間賣出去會有好價錢。

▲ 陳宏志從泰國引進腎藥蘭，又稱曼谷美人。（圖／記者許展溢攝）

陳宏志進一步說明，報表就是「數字管理」，對內將每位花農每季產銷量跟上一季和去年同期相比，去發現成績好壞、進退步，進而列出改善目標，提升整體效益，同時列出每月重點工作項目，如地區型生長作物對照表，有計畫性生產，建立分級包裝場SOP作業流程，透過驗證確保品質，產值至少都能高出3、4倍以上。對外則藉此財報在每年12月跟貿易商談「保價無限量收購」，將隔年度每個月價格開出來，精準預測每一產銷班員的產量到時會有多少，做好風險控管， 保證農民收入。

▲陳宏志和父親打造的天使花園農場研發多項文創商品。（圖／陳宏志提供）

陳宏志選擇離開飯店，跨領域成了花卉達人，他認為除時間較自由，也可以做自己開心有理想的事，和父親打造的天使花園農場，不停透過各種的可能，如戶外婚禮佈置、研發多項文創商品等，都讓花卉價值更進一步提升，同時還創造許多就業機會，提供實習場域及產學合作機會，對農業人力培育及蘭花產業研發創新很有貢獻。陳宏志表示，希望這一份力量能幫台灣在國際上打品牌。