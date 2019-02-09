棄百萬年薪！他為照顧病父返鄉養蛋鴨　創造青農就業機會

▲吳鴻基因父親一場車禍，讓他決定返鄉創造自己的新人生。（圖／吳鴻基提供）

記者許展溢／台北報導

43歲的吳鴻基資訊科出身，曾從事汽車材料回收、五金等業，年薪至少百萬起，13年前爸爸一場車禍中風臥床，他決定回鄉照顧父親，轉行養蛋鴨，研發一套半自動懸吊系集蛋箱，今年更獲全國十大模範農民表揚。

吳鴻基向《ETtoday新聞雲》記者表示，爸爸早年也養鴨，自己則在外地打拼，台北、大陸等地都待過，做過五金加工業、汽車材料回收、電子等產業，父親生病後，回家利用在彰化芳苑農地，約0.5公頃開始養蛋鴨。

▲吳鴻基今年獲全國十大模範農民表揚。（圖／記者許展溢攝）

吳鴻基形容蛋鴨就像貓一樣，自我保護觀念好，活動自在，身上容不得有髒東西，損耗、死亡率來的低，就是看中蛋鴨的穩定，從一開始4千多隻，1天產4千顆，逐漸成長到現在約養1萬多隻，1天量達1600多台斤 ，約1萬4千顆。

吳鴻基強調，自己是採用「放牧式」人道飼養環境，鴨群較自然健康，鴨蛋相對紮實，同時透過有機飼料改良，設置噴霧降溫、懸吊滾輪，和一套約50萬元的半自動式像鐵捲門的懸吊系的集蛋箱等輔助系統，除減少人力成本也可降低職業傷害，同時改善生產作業環境及鴨蛋品質，讓傳統上總是黏滿髒汙的鴨蛋有了白淨外表。

▲吳鴻基強調，採用「放牧式」人道飼養環境，鴨群較自然健康，鴨蛋相對紮實。（圖／吳鴻基提供）

不過吳鴻基透露，當時轉行在不熟等狀況下，損失超過200萬元，第2批養的蛋鴨還遇到產量過剩，導致蛋價崩跌，且鴨蛋腥味重，以前消費者不易接受，慶幸的是，在水禽協會有很多青農互相扶持、技術交流養殖方法和飼養模式下，讓這一路走來都算順利。

吳鴻基後期更導入標準非開放式禽舍，減少禽流感發生，獲中央畜產會「非開放式水禽舍模組設計手冊」模範場，吳鴻基說，鹹鴨蛋「蛋黃油」 比例比雞蛋、鮮鴨蛋都高，含卵磷脂30%以上的脂質，現在也開創鮮食市場，利用蛋黃粉做漢堡、飯糰等多種生鮮鴨蛋產品。

▲吳鴻基現在開創鮮食市場，利用蛋黃粉做漢堡、飯糰等多種生鮮鴨蛋產品。（圖／吳鴻基提供）

吳鴻基目前是彰化水禽協會理事長，正在推動標準非開放式禽舍的飼養模式。吳鴻基說，自己能有今天成績，要感謝很多人的幫忙，接下來將傳授正確的蛋鴨飼養管理知識與經驗，並擴增蛋鴨場，創造青農就業機會。