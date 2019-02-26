人民幣升不停　對美元中間價6.69創7個月內新高

▲人民幣兌美元自2019年初以來漲勢不停。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

第七輪中美經貿高級別磋商結束，美方推遲上調關稅計劃，繼陸股翻紅大漲後，人民幣兌美元匯率漲勢如虹。據大陸外匯交易中心26日公佈資料顯示，人民幣兌美元匯率中間價為1美元對人民幣6.6952元，創2018年7月18日以來新高，首度升破6.7關卡。

▲人民幣兌美元匯率中間價創7個月內新高。（圖／翻攝大陸外匯交易中心官網）

《觀察者網》報導，隨著中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升179個基點，人民幣兌美元中間價已經連續第六日上調。報導稱，在岸、離岸人民幣兌美元匯率昨（25）日連續升破6.70、6.69、6.68三道關口，雙雙刷新2018年7月以來新高。

大陸官媒《新華社》此前稱，第七輪中美經貿高級別磋商在「技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。」

▲26日數據顯示，人民匯率中間價為1美元對6.6952人民幣。（圖／翻攝大陸外匯交易中心官網）

《中新經緯》分析，近期美聯儲利率會議紀要、貨幣政策報告均釋放貨幣政策維持寬鬆狀態，縮表計畫將較最初計畫提前結束。短期美元指數維持震盪走勢，新興市場貨幣貶值壓力減小；而中美貿易磋商關於匯率問題達成一致，人民幣匯率短期料保持穩定。

受益於匯率上漲，26日A股開盤後，航空股延續強勢，瑞茂通大漲逾4%，怡亞通漲逾2%、東方航路、中國國航、南方航空、春秋航空、吉祥航空等指數均強勢走高。

《證券日報》指出，2019年人民幣匯率持續升值，在岸人民幣兌美元匯率年初至今漲幅達2.5%，離岸人民幣兌美元年初以來漲近2.7%。華創證券宏觀經濟研究主管張瑜表示，只要經濟不出現明顯失速，2019年人民幣匯率強勢概率增加，易升難貶「對於具有美元負債、進口成本邏輯的行業將有匯兌收益利好。」