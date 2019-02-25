職業總工會新春團拜　盧秀燕：繼續做勞工最堅強後盾

▲台中市長盧秀燕出席台中市職業總工會新春團拜，盼市府團隊成勞工最堅強後盾。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕25日出席台中市職業總工會新春團拜，她表示，勞工是台中拚經濟最重要力量，她會率市府團隊繼續做勞工最堅強的後盾，為勞工謀福利，打造「安全、合諧、有保障」勞動環境，勞資政3方攜手，帶動產業蓬勃發展。

台中市職業總工會25日上午在清水區舉行108年度勞動政策暨新春團拜，市長盧秀燕、總工會理事長陳凱茂等人在現場向大家拜晚年外，盧秀燕也贈送豬年小紅包給與會貴賓，希望大家福氣滿滿。

▲盧秀燕現場發送豬年小紅包，盼讓大家福氣滿滿。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕致詞時表示，勞動基準法近年修正數次，總工會為讓勞工了解自身權益及勞工政策，特別安排勞動政策講習課程，藉此拉近市府與勞工朋友間距離，並促進意見交流。她非常感謝總工會近年來在勞工教育及各項職業訓練等方面不遺餘力，市府希望與總工會合作協助勞工提升勞動環境，做勞工最堅強的後盾。

她也說，台中市職業總工會目前約有近70家會員工會，勞工人數近9萬人。為提振台中市經濟環境，將秉持「為家人服務的心情」，研議設置台商專區，提供一站式服務，協助全世界台商「鮭魚返鄉」，配合「力拼經濟、整治空氣、推行文教」三大施政主軸，打造更美好的台中。

中市勞工局表示，勞工是拼經濟重要的一環，期望透過法令宣導，增加勞工夥伴們對勞動權益的瞭解。勞工局將不定期實施勞動檢查，持續辦理勞動政策宣傳講座，創造優良職場環境。同時，勞工局為協助工會順利運作，對於工會會務推動、財務管理等積極建立評鑑與輔導機制，透過直接溝通提供專業意見，確實保障勞工權益。

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