「汪精衛也是和平協議」 蘇貞昌痛斥國民黨「失敗主義」

▲蘇貞昌出席立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義日前表示，若重返執政將思考跟對岸簽屬《兩岸和平協議》，引發熱議。行政院長蘇貞昌日前援引歷史痛斥國民黨，他說，第二次世界大戰前，英國首相張伯倫也是跟德國的希特勒簽了和平協議，最後卻換來戰爭。蘇貞昌26日再被問及，如果要搞台獨是不是共軍就會打來，蘇貞昌再說重話，這次拿出汪精衛當比喻，痛斥國民黨搞失敗主義。

吳敦義主張提和平協議，國民黨黨部也在臉書上PO出和平協議的原則與方向，並指民進黨不簽和平協議，「不會和平，只為戰爭」。行政院長蘇貞昌22日受訪時，援引第二次世界大戰前，英國首相張伯倫也是跟德國的希特勒簽了和平協議，「但還是換來希特勒發動戰爭；歷史會說明一切，不要重蹈覆轍」。

蘇貞昌26日前往立院接受備詢，他被記者問到，如果搞台獨是不是會讓共軍打來，蘇貞昌說，「希特勒德國要打英國，投降主義的張伯倫首相也是簽和平協議，日本在打大陸的時候，投降主義汪精衛也是簽和平協議，現在大陸不放棄武力要打台灣，國民黨主席吳敦義也主張要簽和平協議，和平協議換來戰爭、犧牲人民，只有決心要護國護土的人民才能讓外敵不敢輕武。」

蘇貞昌強調，「就像當年英國民眾，就算只有一把掃把我都要拿起來對抗，只有這種決心的人，英國才不至於投降、拯救整個歐洲，台灣民眾要有決心，讓外敵不敢輕啟戰爭、讓外敵不會輕舉妄動。」他痛斥，台灣人要展現保家衛國決心，但國民黨卻是「失敗主義」，只會跟大陸唱和，這樣最會被台灣人民唾棄。