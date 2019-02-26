朱立倫喊「當總統重啟核四」 蘇貞昌酸：選情被邊緣只好講重鹹

▲蘇貞昌出席立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新北市前市長朱立倫有意角逐2020年總統大選，他25日提到，如果當選總統，願意在國家安全、人民健康以及核能安全的前提下重啟核四，他痛批蔡政府施政3年多來卻一直在走對抗的錯路。行政院長蘇貞昌26日受訪時酸，朱立倫是因為選情被邊緣只好講「重鹹」。

朱立倫25日接受《聯合報》專訪時分享自己的見解，國際上處理核廢料的能力已隨著科技進步而改進，中央政府不能把處理核廢料的責任推給地方政府，如果他當選總統，首先會考慮能源的國家安全，確保不會因為能源供應不足而危害到國家，其次是保障人民的健康安全，第三則是核能的安全，符合上述「三層安全」後，才能在最高的核安標準下重啟核四。

朱立倫喊話當選總總統就要重啟核四，蘇貞昌26日受訪時酸，「他是最早說要選總統，現在選情被邊緣，只好講重鹹，如果要推核電，過去完全執政為何不解決，當八年新北市長，為何把新北乾儲存槽執照卡關，現在才來講一些空話，實在是，今天核電廠就是被國民黨搞成這樣，浪費民脂民膏。」

此外，針對主計長回應民生議題時稱，如果覺得水餃貴，可以到行政院吃，因為一直以來都沒漲過價，遭批是不知民間疾苦，蘇貞昌回應，「主計長不會不知民間疾苦，不過他有時候不太會講話。」