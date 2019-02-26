遭23歲閨蜜設局！她被扒衣電擊「強拍女僕照」虐30分鐘…5女被起訴

▲監視器拍下官女遭人強剪頭髮毆打畫面。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹縣一名23歲陳姓女子不滿官姓閨蜜在外亂說她「做S（性交易）」，便夥同4名女性友人及朋友設局，將官女帶入深山中凌虐，除了將影片、照片PO網之外，還打算讓家長出面、付錢了事。事後，新竹地檢署也依刑法剝奪行動自由罪嫌，將陳女等5人起訴。

官女控訴，她2018年6月8日晚間被22歲楊姓女友人約喝咖啡，沒想到進入山中的風景區後，竟發現還有陳姓、盧姓、游姓和余姓等女子在場等候，旁邊還有不少男生圍觀，這才驚覺遭到設局。

其中23歲陳姓女子質問她「你有沒有說我在外面做S（性交易）」她表示「沒有」，但對方不信，還賞了她巴掌，盧女也質疑她「為什麼在外面說我是米蟲，不工作只用男友的錢？」她仍否認，卻再遭一陣拳腳相向。

▲23歲的陳女等人還將照片、影片PO網取樂。



▲官女提30萬和解金，卻被對方說是小事情嫌太貴。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



陳女等人除了拿剪刀將官女及腰的長髮剪光、剃成3分頭外，還用電擊棒攻擊，潑水後再次電擊，更將她的衣服全扒光，強逼換上女僕裝後拍下影片、照片等PO網，凌虐至少30分鐘，讓她身心崩潰。

事後，施暴的5女仍不以為意，即使警方傳喚也都不到場，案件也於2018年12月底全案也函送至新竹地檢署偵辦；直到法院將傳票寄到5女家中時，他們才發現事情大條，立即找官女談和解，甚至打槍官女提出50萬元的要求，嗆說「這只是小事情，沒30萬行情」拒絕，只願意每人包1萬2000元紅包，讓官難以接受。

據《自由時報》報導，涉嫌的楊女、陳女、盧女、游女、余女均被新竹地檢署依刑法剝奪行動自由罪嫌提起公訴，但其中的楊姓女子表示，她只是開車載官女去談和解，沒有想到後面會發生這種事，另4女則坦承犯行。

▼官女全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

