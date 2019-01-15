幫愛人索討贍養費每個月1萬5千　殯儀館遭埋伏電擊痛毆押上車

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名尹姓男子與江姓前女友育有1子，分手後對母子不聞不問，未盡贍養責任，另一名彭姓男子心疼江女遭此對待，出頭幫要每個月1萬5千元贍養費，雙方相約板橋殯儀館談判，尹男找來3名友人助陣，用電擊棒電擊彭男並痛打強擄上車，彭男沿街大喊「救命啊！」，幸好警方即時攔截將他救出。

▲▼彭男幫出頭索討贍養費，遭尹男及其友人當街電擊痛毆並強押上車。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，彭姓男子（25歲）有意追求單親育有1子的江姓女子，得知江女前男友在分手後未盡贍養之責，對母子2人不聞不問。14日下午，江女的尹姓前男友（25歲）到住處搬東西時，彭男挺身出頭向尹男要求每個月1萬5千元贍養費，雙方發生衝突，尹男不敵倉皇逃跑。

▼彭男幫出頭索討贍養費，遭尹男及其友人當街電擊痛毆並強押上車，警方攔截在車上起獲改造手槍、電擊棒、球棒、開山刀、毒品安非他命。（圖／記者陳以昇翻攝）

尹男逃離後越想越不爽，找來友人沈姓男子（39歲）、潘姓男子（41歲）、陳姓男子（23歲），邀約彭男14日晚間10時，到新北市板橋殯儀館談判；彭男依約到場，卻被埋伏遭到痛毆，期間還被電擊棒電擊沿街大叫「救命啊！」，彭男被4人拖行強押上車，淒厲的哀嚎聲引起民眾側目，趕緊報警。

警方獲報派遣大批警力到場圍捕，剛好尹男車輛在停等紅綠燈，優勢警力將彭男救出，並壓制尹男等4人，隨後在車上起獲一把改造手槍，子彈7顆，電擊棒、西瓜刀、球棒以及一小包毒品安非他命，訊後將4人依傷害罪、妨害自由、毒品及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送偵辦。

▲▼彭男幫出頭索討贍養費，遭尹男及其友人當街電擊痛毆並強押上車，警方攔截在車上起獲改造手槍、電擊棒、球棒、開山刀、毒品安非他命。（圖／記者陳以昇翻攝）