遭23歲閨蜜設局！扒衣電擊「強拍女僕照」她崩潰　求償30萬竟被嗆

▲監視器拍下官女遭人強剪頭髮毆打畫面。（圖／記者陳凱力翻攝）



社會中心／綜合報導

新竹縣一名23歲陳姓女子不滿官姓閨蜜在外亂說她「做S（性交易）」，夥同友人設局將對方帶入深山中凌虐，還將影片、照片PO網。事後，官女報警後提告，本想以30萬元和解，卻被對方的家長嗆，「這只是小事情，沒30萬行情」拒絕。

官女表示，她2018年6月8日晚間被22歲楊姓女友人約喝咖啡，沒想到進入山中的風景區後，竟發現還有陳姓、盧姓、游姓和余姓在場等候，旁邊還有不少男生圍觀，這才驚覺遭到設局。

▲官女事後提告。（圖／爆料公社官網）



官女說，其中23歲陳姓女子質問她「你有沒有說我在外面做S（性交易）」她表示「沒有」，但對方不信，還賞了她巴掌，盧女也質疑她「為什麼在外面說我是米蟲，不工作只用男友的錢？」她仍否認，卻再遭一陣拳腳相向。

「這半年來我天天都要吃安眠藥」官女透露，霸凌女除了拿剪刀將及腰的長髮剪光，剃成3分頭外，還用電擊棒攻擊，潑水後再次電擊，更將她的衣服全扒光，強逼換上女僕裝後拍下影片、照片等PO網，讓她身心崩潰。

▲23歲的陳女等人還將照片、影片PO網取樂。（圖／記者陳凱力翻攝）



幸好當時附近有民眾發現打架，上前關心並報警，逞兇女生才罷手逃離現場。轄區警方到場趕緊把受傷官女送醫治療，官女臉部遭電擊棒傷害、頭皮挫傷、背部、雙上肢和雙小腿都有挫傷。警方隨後依妨害自由偵辦並製作官女筆錄，根據官女指認，陸續傳喚陳女等5人，但5人皆傳喚不到，2018年12月底全案也函送至新竹地檢署偵辦。

事情爆發後6女遭告，但仍不以為意，直到2個月前收到法院傳票才將貼文刪除，並急忙找被害官女「談和解」。官女表示，這件事讓她心裡有很大的陰影跟壓力，每天都吃安眠藥才能入睡，更有輕生的念頭，家人還因此被連累。

▲官女全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）



最近官女跟這6位女子談和解，她提出6人共50萬和解金的要求，但6女以「只是一般上班族沒那麼多錢」為由拒絕，官女願意降到30萬元，還被6女家長說「這只是小事情，沒30萬行情」拒絕，只願意每人包1萬2000元紅包，讓官難以接受。

官女直言，「如果換成是你女兒被這樣對待，你會用12000放過人家嗎？然後再輕描淡寫的講《小事情》三個字嗎？」她認為台灣法律真的爛到做壞事的壞人都不會怕，「連賠錢了事都不願意 沒放在眼裡 反正告上去也不會怎麼樣」。

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