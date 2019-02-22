1021鐵路事故迄今　他們的關懷一直都在...

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

發生在2018年10月21日的普悠瑪翻車案，7歲男童謝小弟弟在歷經4個月的昏迷，終於傳出甦醒的好消息！

同樣的，在後山地區，對1021鐵路事故身心影響的乘客與家屬，有一群醫護、志工與社工、芳療團隊還在投入，讓「愛與關懷一直都在」。

2018年10月21日，台鐵普悠瑪火車在宜蘭新馬地區發生出軌意外的當下，宜蘭地區慈濟志工就立即前往事故現場，照顧傷患協助與陪伴關懷受驚嚇乘客，準備熱食供應救難人員使用，花蓮精舍師父在從台北回程花蓮時，更特地留在宜蘭為往生者助念，並陪伴與關懷往生乘客家屬與膚慰受傷乘客。





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▲▼靜思精舍師父第一時間即帶領慈濟志工到醫院陪伴與關懷。

在1021鐵路事故往生者大體移回台東，宜蘭地區慈濟人用心陪伴關懷到台東，而台東地區慈濟人也接續關懷，這一份愛，跨縣市延續。

由於「1021鐵路事故」18位罹難者有17位是台東人或在台東工作者，多位與台東慈濟志工是鄰居或同鄉，慈濟志工自災害後就近關懷罹難者家屬，更在台東殯儀館設站10天服務。

台東慈濟志工蔡春蘭說，罹難者家屬表達自己在宜蘭找不到親人時，就有慈濟志工關懷，甚至陪伴認遺體，回到台東也看到慈濟志工。慈濟志工持續關懷迄今，罹難者家屬也期許自己留著對亡者的美好回憶，要化悲痛為力量，將亡者生前的熱情延續，投入助人行列！

發生嚴重交通傷亡事故的後續，除了志工的陪伴與關懷，更需要醫療的協助。沈邑穎醫師，台東關山慈濟醫院中醫科主任，立即在台東發起「1021 一定愛你」義診，原每周六由關山往診台東市張崇晉婦產科診所，而今年二月起改到周日，沈邑穎醫師也邀北區中醫團隊加入議診行列並持續到今年6月。





關山慈濟醫院發起的「1021一定愛你」關懷行動，在醫療守護與關懷方面，免費替1021普悠瑪火車列車事件所影響的受傷乘客及家屬進行包括：

▲調理氣血：撞傷及手術後的瘀血、腫脹，疼痛。

▲調整結構：身體結構的擠壓、錯位，活動不利。

▲安定神志：創傷之後症候群，失眠，恐慌焦慮。

▲病情上的需要：許多傷者還在住院或在家調養。

「1021一定愛你」關懷行動從去年12月啟動後，去年12月到今年1月共投入醫護85人次、志工197人次，每次就診人數大約40多人，部分傷者已療程結束，回復正常生活機能。後續也有其他較嚴重傷者出院，院方已轉至中醫義診或院內治療。





關山慈濟醫院中醫科主任沈邑穎醫師表示，因病情需要，身心靈重大創傷，所以需要較長時間的照護；另外，以帶狀義診型式提供持續且深入的照護；此外，傷者出院之後及家屬的接續照顧，也是需要陪伴與關懷，期許透過這種全面關懷方式，讓他們能早日回歸正常的生活，讓災難帶來的傷痛減到最低。

「在您面臨疼痛與復健之路上，我們一定用心醫治！在您感受到意外帶來的不便，我們一起關懷照護！在您痛失至親陰影難以揮去，我們一直持續陪伴！」。1021鐵路事故後，當外界似乎開始淡忘此事件時，關山慈濟醫院中醫團隊秉持慈濟「走在最前、做到最後」精神，在各地慈濟人醫會與志工「愛接力」，結合慈濟慈善與醫療體系資源，期待能以全人醫療陪伴他們早日回到生活常軌。