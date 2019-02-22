慈濟援緬甸稻種助澇災　近5萬戶農民獲復耕展歡顏

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

緬甸2018年雨季澇災毀損中南部稻田，慈濟基金會11月前往災區發放綠豆種，讓農民於春耕前有應急收入。2019年2月16日到25日慈濟志工再次展開為期10天的發放，預計在4個省、5百多村發放4294噸稻種給將近5萬戶農民，將讓超過8萬公頃的農田復耕。

緬甸2018年7、8月間因強降雨造成水患，導致將收成的稻田受損，緬甸農業部向慈濟求援。慈濟前往勘災發現當地農民多舉債耕種，無自有田地的貧農無法申請政府的低利息借貸，只能向利息較高的私人公司借貸，原本要靠收成償還債務的村民，水患後不僅無收成可還債，還得借米糊口，借債還債的貧農想再耕種也無資金購買稻種。

慈濟志工經2次勘災評估，於2018年11月初前往緬甸發放品質優良的綠豆種，讓受災農民能在稻田春耕前能有收成。2019年2月16日到25日，台灣、馬來西亞、緬甸慈濟志工再次前往災區，借用當地佛寺發放稻種，慈濟志工走進村落了解農民現況，由於正值綠豆收成時，沿途見到綠油油的綠豆田，許多農民開心豐收。

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▼2018年緬甸澇災毀損中南部稻田，慈濟基金會於2018年11月前往災區發放綠豆種，讓農民於春耕前有應急收入。

▼儘管語言不通，慈濟志工帶動手語鼓勵農民。





2018年發放豆種時，當地也是農民的慈濟志工分享自己日存一把米，以及不噴灑農藥、善待土地反而豐收的經驗，獲得當地農民迴響。許多農民得知每天只需要省下一把米，就能幫助比他們貧窮的人，紛紛響應向慈濟領取「米撲滿」，這次發放也回捐綠豆給慈濟助人。

仰光省農民多登怡(Daw Thein Ei)在發放現場看到慈濟志工，忍不住上前牽手擁抱，她帶來與鄰居存的3大布袋的米、1小袋的綠豆來捐獻。多登怡提及她每天跟昆蟲說：「你們(昆蟲)可以吃葉子，但請留果實給我。」綠豆至今已結了第二次果實，長得非常飽滿。多登怡表示，他們一家三代10位都靠務農收成，沒想到豆種發放後，慈濟還會再來發放稻種給我們，再見到大家真的很開心！

▼緬甸農民回捐「米撲滿」，希望幫助比自己更貧窮的人。

▼慈濟志工協助將農民多丁翁(左一)的稻種搬回家中。





勃固省農民多丁翁(Daw Tin Dhn)家中一直在借貸中循環，她表示去年水災農作全毀、幸有慈濟發豆種，讓她此次收成能還清去年借的本金和利息，期待今年慈濟稻種再豐收，可以還清全部債務。多丁翁指出，綠豆發放時獲得靜思語「任何事都是從一個決心、一粒種子開始」，她張貼在家中每天閱讀，希望可以成為助人者，因此她與女兒也報名慈濟志工，希望能為鄉親服務。



當地人看到遠從各地前來的慈濟志工前來付出而感動，包含農業部官員、村長、老師、受災農民也前來當志工。

▼2019年2月16日到25日，台灣、馬來西亞、緬甸慈濟志工展開為期10天的稻種發放，預計能讓近5萬戶農民復耕。





▼仰光省烏單屯村長(右)協助整理發放通知單，也帶動農民響應「米撲滿」。

台灣駐緬甸代表處張俊福代表也親臨勃固省發放現場，在發放儀式上致詞感恩慈濟長年在緬甸的投入，並邀約現場農民響應米撲滿。

慈濟基金會表示，「一粒穀種啟悲心，一念善心播希望」目前在緬甸響應「米撲滿」助人的方式，在村莊間口耳相傳，善的效應持續發酵。