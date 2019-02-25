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兩岸關係有解？馬英九：憲法沒有排除跟大陸統一

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政治中心／綜合報導

前總統馬英九日前接受《美國之音》「海峽論壇」節目專訪，內容提及兩岸關係，馬英九表示，台灣人對大陸的看法已經有一些改善了，更指出「我國憲法沒有排除跟大陸統一」。

馬英九表示，兩岸關係已經發生一些變化，台灣人對大陸的看法也逐漸在改善，而我們的憲法也因應國家統一需要，所以憲法沒有排斥跟大陸統一，它沒有訂出時間表跟方式。

馬英九提到，我們從憲法條文的解讀，解讀出來兩個條件，第一，不能使用武力或者武力的威脅；第二必需使用准民主的程序，必須要經過台灣人民的同意，所以比較完整的解讀是「不獨」，就是不支持台獨，「不武」，就是不採取武力，第三是形式，在和平、民主的情況下，不排除和大陸就統一問題進行商談。

針對兩岸統一議題，馬英九認為，對台灣來說，必須要經過民意調查和公投來決定台灣人民的意願，在這種情況下，如果是正面的，當然可以去談，否則就維持現狀；所以對台灣人來說，有兩個選擇，維持現狀跟兩岸統一；如果兩岸統一條件不成熟，那就維持現狀，他強調，兩岸統一應該「循序漸進，才能夠水到渠成，千萬不可以揠苗助長，否則就是欲速不達」。

馬英九提到，未來台灣不能只靠九二共識而已，必須要對對岸提出的統一建議，做出適當的回應，並且要把整個台灣的利益考慮得非常清楚，他說，台灣利益最重要的是和平，不能使用武力或者是武力的威脅；第二就是要民主，台灣人民必須要同意，這樣的話，我們就可攻可守，能夠有效地保護台灣的權益。

▲▼馬英九高院開庭，馬英九，柯建銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

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關鍵字：馬英九,兩岸,憲法

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