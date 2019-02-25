三星新機3/8開賣　中華電Galaxy S10+ 512G限時折價5,000元

▲Galaxy S10系列手機3/8在台上市。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

Samsung Galaxy S系列十周年旗艦新機將於108年3月8日正式在台開賣；中華電信指出，用戶僅需申辦大4G或新精選購機方案，月付999元以上，獨家銷售Galaxy S10e 128G及Galaxy S10+ 512G享限時加碼折價5,000元；Galaxy S10及Galaxy S10+ 128G享限時折價4,000元。此外，中華電信還加碼宣布於今（25）日13點起至3月5日17點止，開放S10全系列限量預購、登記。

在資費方面，中華電信以獨家銷售的Galaxy S10e 128G為例，用戶搭配新精選購機方案(30個月)，月付1,399元，合約期間再加碼送每月最高999元國內通話金，現享近30,000元優惠；原購機價要11,990元的手機，搭配限時加碼折價5,000元、行動VIP再加碼最高折7,000元後，手機0元帶回家。

此外，中華電還贈送電池安心服務24個月(原價1,680元)、FOX+首年(原價2,280元)、Hami書城月讀包前3個月(原價447元)、預購早鳥禮電力十足限量組(原價2,180元)、及開賣登錄禮Galaxy Buds真無線藍牙耳機(原價4,990元)，相當於最高現享優惠達53,500元。合約期間再享行動上網吃到飽、最大網內免費講等優惠。

且為了讓星粉搶先體驗Galaxy S10全系列手機，即日起只要至中華電信官網完成預購，即可優先自108年3月6日起領機，享受尊榮新機體驗之外，以中華電信獨家銷售的Galaxy S10+ 512G為例，月付1,399元，除同享上述優惠外，消費者若在108年3月6日至3月31日新機上市期間完成購機，再享開賣登錄禮郵政禮券3,000元。

▼中華電信Samsung Galaxy S10全系列機型新精選購機方案。（圖／中華電信提供）