阿里山森林鐵路延駛十字路站　活化當地觀光資源

▲林鐵處延伸行駛路線所帶來觀光效益，為所經過村落社區挹注不少人潮及資源。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



阿里山林業鐵路自108年1月1日起每日行駛列車至十字路，鐵路帶來人潮，也活絡社區，更吸引青年返鄉創業，並找回日治伐木時期的木馬道。林鐵帶來旅客，也凝聚了在地認同，居民主動改善周邊硬體設施，創造社區新風貌。

104年杜鵑颱風造成林鐵多處路段停駛，為了及早復駛，不僅全力修復，也推出各種主題遊程，振興觀光。106年推出奮起向前三部曲，火車復駛至十字路；107年推出「伴著林鐵去旅行---珍愛之旅」，續推鐵道沿線周邊景點，「紅色聖誕」主題列車更是票房秒殺；今年初再應景推出情人節1314《初日》列車，獲得參與者感動好評!主題列車遊程不僅提高林鐵曝光率，更吸引遊客，創造話題。





除了透過搭配不同主題，加開專門列車行銷林鐵外，對於正班車沿線所經過社區經營也不遺餘力。今年1月1日起，阿里山林鐵從奮起湖延駛至十字路，不僅讓十字路社區全村動起來，也讓社區重新擦亮96年全國最優社區的招牌。

十字路於鐵路在達邦和來吉的交會處，早期居民多為伐木工人，在公路未開通以前，這裡是部落交通運輸及貨物集散地，也是離原住民部落最近及互動最頻繁的村落。隨著阿里山公路開通，造成林鐵旅客減少，十字路社區人潮也因而驟減。嘉義林管處花了3年進行社區林業輔導，讓面臨廢校的十字國小師生，認識家鄉的一草一木與特色，林錦花校長更結合十字路人文歷史、地理特色創作台語現代詩歌，用藝文詮釋在地文化。

106年「奮起向前三部曲」林鐵遊輪首航開通至十字路站，帶來遊客也帶給社區新希望。當時的林管處以在地特色為概念，輔導居民就地取材，以竹為創作素材、結合阿里山茶設計在地風味餐、協助改造空間以及美化周遭環境，使社區特色逐漸突顯、樣貌漸變。

林業鐵路延駛至十字路站，更喚醒居民改造社區的意識。為了接待來訪遊客，居民研發社區特色菜，如蜘蛛抱蛋粽、柴火直燒竹筒飯、愛嬌姨草仔粿、村長烤肉等。不僅如此，為了提升服務品質，在林鐵及文資處的建議下，全村動員以當地的竹子和現有的木材，美化攤位，周邊再開闢花圃，妝點社區，甚至找出塵封30年的檜木洗手台出來展示，極具在地特色，不僅創造新亮點，更是社區自主營造之一例。



火車復駛，遊客進來了，村落活化了，4位青年看見故鄉的改變也紛紛返鄉創業，投入社區活化，有的甚至在車站旁開設咖啡店，自動充當旅遊服務中心。不僅如此，這群青年也開始反思在地歷史，透過耆老訪談，在鐵路旁尋回早期做為集木、運材的木馬道，更在前輩的帶領下，每天抽空一同清理木馬道，自發性導引遊客走入森林，欣賞十字路的文化之美，更串聯「得恩亞納」，成為地方創生的最佳案例。

阿里山林業鐵路每日一班列車開往十字路，歡迎民眾搭乘林鐵，體驗生態、融入原鄉，一窺新風貌，感受在地人的熱情！相關列車資訊請至林鐵及文資處官網查詢(https://afrch.forest.gov.tw/0000115)。也可關注FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)

