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膠筏失去動力遇漲潮載浮載沈　海巡與消防齊救援　　

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▲膠筏海上失去動力　遇漲潮載浮載沈　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春後壁湖籍「得枝號」膠筏擱淺於楓港溪出水口，海巡、消防人員進行救援。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春後壁湖籍洪姓船長駕駛膠筏出港作業，因旋外機絞網失去動力，海巡署南海分署第六岸巡隊人員獲報會同屏東縣消防局枋山消防分隊人員趕往救援，由於適逢漲潮，影響救援作業，經1小時拖救，將人船平安救上岸，結束海上驚魂。

南部分署第六岸巡隊楓港安檢所於前20日晚間18時許接獲民眾通報，指一艘膠筏失去動力擱淺楓港溪出水口岸際，請海巡同仁派員前往救援，安檢人員趕到現場，發現這艘後壁湖籍「得枝號」膠筏擱淺於楓港溪出水口。

▲膠筏海上失去動力　遇漲潮載浮載沈　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼得枝號」膠筏擱淺於楓港溪出水口岸際，海巡與消防人員救援。

▲膠筏海上失去動力　遇漲潮載浮載沈　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

安檢人員立即回報海巡署第八巡防區指揮部，由巡防區統合指揮派遣楓港安檢所及第六三中隊第一、二、三機動巡邏站趕赴現場救援，另聯繫枋山消防分隊前往協處，海巡人員抵達現場研判，認為該艘膠筏因旋外機絞網導致失去動力擱淺於岸際，且當前因漲潮時段加深救援難度。

經海巡及消防努力，於19時許成功將船長洪德枝平安救援上岸，經醫護人員檢查後，身體並無外傷且無需就醫，可自行返家，擱淺膠筏則由海巡同仁協助船長固定於岸際，避免因潮汐海流影響而流錨，造成財產損失，而檢查後船體並無發現破損及漏油情事。後續膠筏船長已請友人於21日協助拖帶進港維修。

南部分署第六岸巡隊表示，「急難救助、爲民服務」為海巡署重要工作，呼籲民眾在海上作業倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打海巡署「118」免付費服務專線報案，該署將第一時間投入能量執行救援及協助。

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關鍵字：屏東縣,恆春後壁湖籍,洪姓船長,膠筏,第六岸巡隊

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