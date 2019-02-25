中美歷經7輪磋商　《環時》：走到「厚重」的協議文本更需理性

▲第七輪中美貿易談判。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

第七輪中美經貿磋商在24日結束，大陸消息指出，雙方圍繞協議文本展開談判，在「技術轉讓」、「知識產權保護」、「非關稅壁壘」、「服務業」、「農業」以及「匯率」等方面的具體問題上取得「實質性進展」。美國總統川普也在北京時間25日透過推特強調，中美磋商取得「實質性進展」。大陸官媒《環球時報》25日發社論稱，「越是離終點臨近，雙方的理性和冷靜越具有決定性的作用。」

社論指出，從中美雙方的表態可以看出，貿易磋商已經解決了大部分問題，已經在為協議文本進行準備。當然這不意味著雙方達成協議已經篤定，仍需繼續做出努力。經過近一年的貿易戰和七輪高級別磋商，雙方終於走到了一本厚重的協議文本，同時還面臨著與公眾見面，獲得兩國社會的全面接納。

社論表示，「中美雙方現在有兩大任務，一是把經貿磋商的最後階段工作完成好，確保協議的簽署，不能讓整個談判進程因某個殘存的具體分歧卡殼。越是離終點臨近，雙方的理性和冷靜越具有決定性作用。雙方誰都不該在協議大格局已成輪廓的時候追逐額外的小利，避免額外的不確定性。」

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，「中美顯然都需做通各自社會的工作，促進兩國公眾都理解、支持雙方最終的相互妥協。要防止兩國輿論場的某種『偏激主張誤導公眾』對中美協議文本的認識，使它的推行面臨困難。」社論主張，「貿易戰牽動全中國，不同行業、企業、個人的利益不盡一致，且還分為當前的、中期和長遠的，對於不同聲音，我們除了引導，還需坦然處之。」

「在過去一年里中美打打談談，這對中國民眾圍繞國際關係以及國家利益的理解形成新的洗禮，也考驗了中國社會的團結。」社論說，「美方實力比中方強，中國需做出一些讓步，關於這一點大多數人是明白的；同時鑑於中方強大的反制能力，美方對中國的堅持和關切也必然做出一些妥協，人們同樣清楚。」

最後，社論強調，「中美協議文本無法為雙方的各種不滿和困惑畫上句號，但它一旦簽署，將成為對複雜中美關係進行再調整的重要里程碑。它意味著中美面對各種問題構建起一條建設性的通道和路線，並將證明兩國有能力不被一個難題憋住。合作解決問題，中美總會有收穫。」

▼美國總統川普。（圖／路透）