不想催促任何人！川普放軟姿態：北韓停止核武測試我就很開心

▲外界關注川金二會能帶來哪些具體成果。圖為第一次川金會時川普與金正恩彼此談笑。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普準備前往越南前夕在華府發表談話，他說自己與北韓領導人金正恩的觀點一致，兩人發展出非常好的關係，「我不急，我不想催促任何人，我只是不想要（核武）測試，只要沒有測試，我們就會很高興。」川金二會將於27、28日在河內展開，外界關注金正恩此次是否會有實質作為。

川普與金正恩去年在新加坡首次會面，雖然都承諾往朝鮮半島無核化的目標邁進，但具體成效卻不顯著。川普似乎也跟著放軟態度，他強調自己並不急，只要北韓沒有核武測試他就會很開心。

隨著金正恩搭乘火車前往越南，北韓官方媒體24日警告，川普不應該聽信批評者的話語，這些言論正在破壞彼此的關係。美國民主黨參議員與其他安全官員呼籲，川普不應該與金正恩簽署成效不彰的協議。

川普政府不斷施壓北韓，要求放棄核武計畫，不過他近期的態度沒有那麼嚴厲，並表示如果彼此在無核化取得進展，他可能會取消制裁。他期盼，雙方在峰會取得進展，無核化有助於北韓經濟發展。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，他希望在這周取得實質進展，但北韓尚未採取具體步驟實施無核化，屆時可能需要再舉行另一場峰會。南韓總統發言人則在首爾透露，雙方可能會在峰會上宣布韓戰結束宣言。

《紐約時報》報導，蓬佩奧在與南韓專家私下討論時坦承，如果北韓達成美國所要求的60％進度，他會相當幸運，即使沒有100％，仍超過任何其他政府所取得的成就。