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川金二會為何選在越南？用「滿街iPhone的美式文化」打動金正恩

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▲▼越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc ）2017年在河內接見美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南總理阮春福2017年在河內接見美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

川金二會即將於27、28日在越南河內展開。外界關注為何地點會選在越南，《大西洋》（The Atlantic）雜誌分析指出，經濟改革後的越南如今充斥著美式文化，像是當地人湧進電影院觀看好萊塢電影、使用iPhone與臉書等，這將是北韓領導人金正恩有可能看到的，而這也是美國總統川普想傳達的旨意。

根據分析寫道，川普似乎是希望北韓成為下一個越南，如果金正恩願意達成無核化將能享有繁榮的經濟。金正恩本月抵達越南時，有可能看到各種美國文化的痕跡，像是咖啡廳正播放著歌手亞莉安娜（Ariana Grande）的新歌。

回到2016年，美國前任總統歐巴馬（Barack Obama）也曾出訪越南，他和已逝名廚波登到一家小吃店用餐，數千人在街道上圍觀想要目睹他的車隊，可見越南民眾對於美國的興趣相當高昂。

川普和金正恩去年在新加坡首次會面時，這位美國總統就展現出一部類似電影預告的影片，如果金正恩承諾無核化，將能獲得數不清的財富與發展機會，又不必放棄自己對於國家的權力。

▲▼川金會前夕，河內已經有攤商開始販賣周邊紀念品。（圖／路透）

▲川金會前夕，河內已有攤商開始販賣周邊紀念品。（圖／路透）

事實上，越南與北韓都受過冷戰影響，兩者同屬共產主義國家。越戰更使得越南損失慘重，城市陷入貧困，鄉村地區遭到化學脫葉劑淹沒，造成起碼10年糧食短缺、經濟停滯等問題，並伴隨著被國際孤立。

不過，越南1986年開始經濟改革，如今使得數百萬人擺脫貧困，成為全球貿易體系的重要部分，也是美國在東南亞的外交與安全合作夥伴。國家戰爭學院專門研究東南亞政治與安全問題的教授阿布扎（Zachary Abuza）說，願意改變的越南是很好的典範，而美國希望北韓實施無核化並停止扮演成流氓國家。

然而，越南經濟雖有所起飛，在人權方面依舊有著不好的紀錄，缺乏新聞自由也反對任何意見。川普對此多半保持沉默，這樣的態度可能會吸引金正恩。

文內指出，越南領導人也渴望把自己描繪成對全球安全有貢獻的人，最重要的是，要成為美國友好的合作夥伴。新加坡東南亞研究所的黎洪和（Le Hong Hiep）說，越南熱衷於發揮作用，「我認為越南有許多經驗可與北韓分享。」

即使川金二會將要到來，北韓是否真會改變還有待觀察。分析最後寫道，很少人相信金正恩願意放棄核武，而且礙於國家的不透明與缺乏發展，要像越南這樣開放，路途還很漫長。

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關鍵字：川金二會,越南,河內,無核化,越戰,東南亞要聞,北美要聞,日韓要聞

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