男生不喜歡聰明的女生？網友神解：是「不喜歡強勢」

▲男生是否不喜歡太聰明的女生？（圖／達志／示意圖）



記者林彥臣／綜合報導

現代社會兩性在教育或工作上的差異比過去少很多，相對的讓部分高學歷女性選擇不婚、甚至過著不需要男友的生活，有網友認為這樣的現象是不是因為男生不喜歡聰明的女生所造成的，在PTT女生板（WomenTalk）引發熱議。

對於男生是否比較不喜歡聰明的女生，有網友解釋問題其實並不在聰明，男生喜歡聰明但不喜歡強勢、自我的女生，但聰明的女生通常比較強勢，男性出於自尊心強就相對不喜歡強勢的女生。要女生同時兼具聰明又溫柔的特質可能比較困難，這就像女生為何通常比較喜歡霸道壞男生，並不是因為女生喜歡壞，是很多女生喜歡的特質是壞男生比較容易具備。

另外一種解釋則認為，女性因受到傳統觀念影響，比較容易有婚姻斜坡（hypergamy）的現象，也就是期待男方的社會地位高於女方，所以女性擇偶的條件，要聰明、有錢、有權力、比自己強，除了長相之外，窮、笨等特質對女性而言都是一個大大的叉叉。

至於男性的立場則不同，女生不必有錢、不必聰明、不必有什麼資源，只要喜歡自已、真心想跟男生在一起就好，可以不在乎她窮或笨，甚至是她做的只是份小小的工作，說不定還更符合真愛的定義。

還有網友更直白的解釋，不覺得男生會不喜歡太聰明的女生，「我喜歡聰明的女生，我喜歡比我高的女生，我喜歡賺比我多的女生，但是這些女生都不喜歡我，就這樣」。

網友在推文中表示，「因為要相處一輩子，重點在個性而非智識」、「我喜歡比我聰明的，難道他就會喜歡我嗎？」、「我觀察科技業很多男生喜歡公教女生，不用太聰明太漂亮，但是素質跟薪資完敗23K助理妹妹」、「沒有吧，聰明的跟笨的女生，男生當然會選聰明的」、「有嗎？ 一堆男醫生娶女醫生欸」。