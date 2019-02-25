你在想什麼？白日夢心理測驗，一秒看出內心人格

文／深海大花枝

你喜歡做白日夢嗎？據研究指出，愛做白日夢的人，其實通常比較聰明，創造力也比較好喔！那你有沒有好奇過，自己的白日夢有什麼意義呢？今天的白日夢心理測驗，就會揭開你內心的想法囉～

那麼首先，就請大家來作答吧！

你張開眼睛，發現自己不知為何，正坐在高中的教室裡聽課。你左顧右盼，覺得有點無聊，於是開始東想西想、作起了白日夢......那麼，這時你在想的是什麼呢？

選好了嗎？接下來就要看結果了喔！

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[ 1. 自己變成了小鳥、自由自在地飛翔 ]

遇到討厭的事情時，你會像個成熟的大人一樣儘可能忍住。但你心裡其實非常嚮往自由，討厭拘束，更不喜歡有人憑著輩分或職位比你高，就對你無理地說教。

不過，你其實也是一個很能享受過程的人，比起重視結果，過程中發生的趣事，反而會讓你更有成就感。只是你有時候也會三分鐘熱度，在來不及品嘗過程的時候，就又把心力轉到另一個地方去了。

[ 2. 自己其實是稀世天才，什麼都不做也可以考出滿分 ]

選了這一項的你，可能有許多隱藏的才華。你小時候有不少值得說嘴的事蹟，卻隨著時光流逝，逐漸長大成了一個平凡的大人。

你可能自傲於自己的才智，或是正好相反，經常緬懷自己曾經的美好。你可能默默的羨慕著那些看似能輕易解決所有問題的人，覺得自己只要付出足夠的努力，一定也可以那麼風光。你真的是有才能的，不過你的小缺點是可能會過度期待天上掉下免費的午餐，也就是做了太多期望、規劃，卻沒有好好付諸實行。注意到這些缺失，才能真正發光發熱喔。

[ 3. 自己不小心穿越時空，到了恐龍時代 ]

你不會完全不顧現實，但你也是個念舊的人。你常常會陷入回憶當中，重新咀嚼不同時間、不同事件的體驗。

有時候你會忍不住邊想，是不是這個事件影響了現在的自己？也會就這麼一路越想越多，想到其他的回憶，以及好奇如果當時做了不同的選擇，現在的自己又會是怎樣。

你現在心裡可能也有一些想要被解答的疑惑，你想要的則是讓一切疑問能變得更確定。但記得要提醒自己，如果迷失了自我，來來回回努力了一輩子，也可能總是不滿意得到的結果。

[ 4. 自己變成了知名的偶像或樂團明星，正在台上接受熱烈的歡呼 ]

雖然不想承認，但你有時候會忍不住問自己：「我是不是其實還滿在意別人的眼光的？」這樣的你總希望在別人眼中，自己是還不錯的樣子。

你隱隱有種欲望，想要讓別人驚訝於自己的才能或外表。當出其不意受到稱讚時，你就會努力保持沒什麼的樣子，默默地在心裡感到開心。

雖然有時候你會一邊抱持著這樣的心情，一邊又懶得打理自己，但寧缺勿濫和自信也是你最大的優點。只要記得適時地努力、適時地放鬆，就可以了唷。

[ 5. 腦袋一片空空，什麼都沒在想 ]

比起白日夢，你寧可想要發呆？這樣的你生活其實還算充實，即使平常沒有做什麼特別的事，但你也知道，比起社會上許多辛苦的人，自己的日子已經還不錯了。

你可能是個經常難以下定決心的人，也可能還沒弄清楚，究竟什麼才是自己真正需要的。所以現在的你，有時會有什麼都想要的貪心想法。但也沒關係，你畢竟是個懂得控制自己的人，想想也不犯法嘛！

如果可以稍微控制自己經常想購物或吃大餐的衝動，或許生活可以更悠哉一點唷。

[ 6. 覺得現在的高中場景一定是無聊的夢，很快從夢裡醒來 ]

比起做事的過程，你可能是屬於會比較在意結果的那類人。你其實也不會否定過程中的收穫，但不管怎麼說，畢竟能得到滿意的結果，對你來說還是更重要的事。

另外，你也是一個不喜歡繞遠路的人。比起一般人，你更重視能不能趕快把事情做完、這樣才能早點休息。多餘的過程或繞遠路總是會讓你覺得厭煩。

你可能會偶而懷疑自己是不是沒什麼朋友？但其實可以放寬心，對於這樣的你，有一兩個真心的知己會比被整群酒肉朋友環繞好得多。

看完白日夢心理測驗，有覺得準嗎？如果還不過癮、還想繼續做夢，那太好啦，Ettoday的好朋友野餐日，今年的主題就是白日夢！一起來作夢、一起來玩吧！

野餐日資訊：

2019好朋友野餐日，3月30日在台北大直美堤河濱公園舉行，最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱。最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶你的毛小孩一起來野餐，還有最有質感的手作市集，現場各式手作攤位，3月30日不見不散。

【花枝與小夥伴的愉快日常】←從深海來到陸上工作的花枝枝，擅長吐槽，最喜歡寫奇奇怪怪的東西。今天也為了海陸交流而努力發文，快來參觀花枝家吧！