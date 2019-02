這扇門終於開了！英國哈利波特影城「古靈閣巫師銀行」開放倒數中

文/厭世小羊

好幾年前就完結的電影《哈利波特》,至今仍是不少麻瓜的最愛,今天這個消息,想必會讓不少哈利迷,興奮到想直接買機票飛去英國一趟了!(掏出信用卡)

位於英國倫敦的「華納兄弟哈利波特影城」近日就公開了,將在今年4月開放電影中知名的場景「古靈閣巫師銀行」,古靈閣是英國魔法世界中,唯一的一家巫師銀行,銀行除了可以存錢以外,還會保管巫師們貴重的物品,也是除了霍格華茲魔法學院以外,在魔法世界中最安全的地方。

提到華納兄弟哈利波特影城,可說是許多哈利迷,一生都想去一次的地方,因為裡面呈現了許多經典場景,像是哈利和榮恩所住的宿舍,還有鄧布利多的校長室等等,甚至還有飛天掃把的體驗特效區!

Save for a few coats of fresh paint, certain sets like the Great Hall, the Gryffindor common room and Dumbledore's office remained basically unchanged throughout eight films and ten years. pic.twitter.com/kDibkr5abC