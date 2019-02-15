這扇門終於開了！英國哈利波特影城「古靈閣巫師銀行」開放倒數中

文／厭世小羊

好幾年前就完結的電影《哈利波特》，至今仍是不少麻瓜的最愛，今天這個消息，想必會讓不少哈利迷，興奮到想直接買機票飛去英國一趟了！（掏出信用卡）

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位於英國倫敦的「華納兄弟哈利波特影城」近日就公開了，將在今年4月開放電影中知名的場景「古靈閣巫師銀行」，古靈閣是英國魔法世界中，唯一的一家巫師銀行，銀行除了可以存錢以外，還會保管巫師們貴重的物品，也是除了霍格華茲魔法學院以外，在魔法世界中最安全的地方。

Key please. Enter Gringotts Wizarding Bank this April. #EnterStranger pic.twitter.com/r7To1BEO3Q — WB Tour London (@wbtourlondon) 2019年1月29日

Happy #HarryPotterBookNight from Diagon Alley #Gringotts #WizardingWorld #harrypotter pic.twitter.com/gPGPf9M1cm — James Scott McKnight (@jamesmcknight) 2019年2月7日





提到華納兄弟哈利波特影城，可說是許多哈利迷，一生都想去一次的地方，因為裡面呈現了許多經典場景，像是哈利和榮恩所住的宿舍，還有鄧布利多的校長室等等，甚至還有飛天掃把的體驗特效區！

Save for a few coats of fresh paint, certain sets like the Great Hall, the Gryffindor common room and Dumbledore's office remained basically unchanged throughout eight films and ten years. pic.twitter.com/kDibkr5abC — WB Tour London (@wbtourlondon) 2019年1月18日





而即將開放的古靈閣，平常就只有外觀可以參觀，沒辦法入內，這次公開會在今年4月開放參觀，終於可以親身體驗哈利、榮恩還有妙麗，潛入古靈閣要偷貝拉金庫時的緊張感。

On this day 1998, Harry, Ron, Hermione and Griphook broke into the Lestrange Vault at Gringotts Wizarding Bank. pic.twitter.com/ObkNRob605 — Harry Potter World (@PotterWorldUK) 2014年5月1日





古靈閣內除了會展示出小妖精們所穿著的服裝和道具外，還會有超過21萬枚的巫師錢幣和7014個複製金杯，實在是讓人很期待！有酸酸也是哈利波特迷的嗎？( ´･ω)



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